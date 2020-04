Microsoft har gjort store endringer: Linux er nå standard hos alle med Windows 10

Med Microsofts nyeste oppdatering av Windows 10 (19603) har Explorer fått en ny integrasjon som gjør at du kan navigere filene i Linux-distroene dine gjennom Windows Subsystem for Linux (WSL).

Windows 10-brukere har hatt betatilgang til funksjonaliteten siden 1903-oppdateringen, men den nyeste oppdateringen gjør funksjonaliteten enklere å bruke.

Windows server

Nå holder det å venstreklikke i navigasjonsfanen i Explorer. Når du nå klikker på en linuxdistrubusjon får du så overblikk over hele det tilhørende filsystemet.

WSL ble første gang lansert for Windows Server i 2016.

Den nye Windows 10 funksjonaliteten har ført til at Microsoft har sett seg nødt til å gjøre endringer i hvordan de oppdaterer Windows-kjernen.

Nå blir WSL-oppdateringer levert via Windows update i stedet for gjennom Windows OS-avbildningen, skrev digi.no da vi omtalte den nye funksjonaliteten for første gang i slutten av mars.

Oppdateres automagisk

I praksis betyr det at Linux-kjernen til Windows oppdateres automatisk.

Det er Microsofts toppsjef for sky- og bedriftsmarkedet, Scott Guthrie, som har vært pådriver for at Linux skal bli tettere integrert i Windows-universet.

45-åringen har jobbet i IT-giganten siden han fullførte en bachelorgrad som dataingeniør ved Duke-universitetet i North Carolina da han var i 20-årene.

Siden den gang har Guthrie drevet frem åpenhet i selskapet, og hans innsats har ført til at Microsoft nå i stor grad også har programvare som baserer seg på åpen kildekode.

I oktober 2014 kunne Microsoft-toppsjef, Satya Nadella, for første gang melde at IT-giganten elsket Linux.

Siden den gang har det gått én vei for Microsofts satsing på åpen kildekode. I dag kjører Linux på over halvparten av maskinparken til selskapets skysatsing, Azure, skrev Zdnet i fjor sommer.