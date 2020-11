Snart kan du trolig kjøre Android-apper i Windows – uten mobil

Det er allerede mulig å bruke Android-apper i Windows via den såkalte Your Phone-appen, som stadig får utvidet funksjonalitet. Denne fungerer imidlertid ved å kjøre appene fra et begrenset antall kompatible mobiltelefoner, men nå ser det ut til at Microsoft skal bygge Android-støtte direkte inn i Windows.

Nettstedet Windows Central har vært i kontakt med innvidde kilder som hevder at Microsoft jobber med en programvareløsning som gjør det mulig for brukere å laste Android-apper ned fra Microsoft Store-butikken og kjøre dem i Windows.

Basert på WSL

Løsningen skal bære kodenavnet «Latte» og skal sannsynligvis være basert på Windows Subsystem for Linux (WSL), et kompatibilitetslag som åpner for kjøring av Linux-filer i Windows, og som digi.no omtalte i april.

Ifølge kildene satser Microsoft på å komme med en offisiell kunngjøring av «Latte»-prosjektet neste år, og lanseringen kan komme til høsten.

Det som gir de nye opplysningene troverdighet er at Microsoft allerede har jobbet med et tilsvarende prosjekt. Allerede i 2015 omtalte digi.no det såkalte Astoria-prosjektet, som skulle legge til rette for kjøring av Android-apper i Windows via en emulatorløsning.

Ble nedlagt

Prosjektet var et ledd i et bredere «brobyggingsprosjekt» som tok sikte på å utvide app-utvalget på Windows-plattformen. Satsingen var imidlertid ikke helt vellykket, og det tok ikke lange tiden før Microsoft opplyste at Astoria var lagt ned.

Mens man venter på at den nye satsingen kommer på beina kan man altså bruke Android-apper i Windows via Your Phone-løsningen. Denne ble nylig utvidet med muligheten til å kjøre flere Android-apper på samme tid i Windows 10.

Når man kjører Android-appene i Windows vil disse åpnes i egne, separate vinduer og la brukeren bruke flere apper side om side, også uten at Your Phone-appen er åpnet.