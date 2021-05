Microsoft hinter om neste generasjon av Windows

Microsofts store Build-utviklerkonferanse startet tirsdag kveld. I hovedtalen kom sjefen selv, Satya Nadella, inn på temaet «Windows», som han mener er viktigere enn noensinne, blant annet fordi det har 1,3 milliarder brukere.

Men nå har Microsoft noe nytt på gang.

Fokus på utviklere

– Snart vil vi dele en av det mest betydningsfulle oppdateringene av Windows det siste tiåret, for å åpne større økonomiske muligheter for utviklere og skapere. Jeg har selv kjørt dette i løpet av de siste månedene, og jeg er utrolig spent på neste generasjon av Windows, sa Nadella til publikummet av utviklere.

– Jeg lover dere dette: vi vil skape flere muligheter for alle dagens Windows-utviklere og ønske velkommen enhver skaper som ser etter den mest innovative, nye, åpne plattformen for å bygge og distribuere og tjene penger på applikasjoner. Vi ser fram til å dele mer snart, avsluttet Nadella.

Opptaket nedenfor er fra hovedtalen og utgitt av The Verge.

App-butikk eller en Windows 10-arving?

Uttalelsen har satt i gang spekulasjonene. The Verge skriver at det trolig omfatter en ny app-butikk for Windows, noe det allerede har gått rykter om. Men «neste generasjon Windows» må nødvendigvis omfatte noe mer enn en markedsplass, men det betyr ikke nødvendigvis neste generasjon av Windows 10.

Dette kan også sees i sammenheng med at Microsoft nå har lagt utviklingen av Windows 10X på hylla. Noe av det som ble skapt i dette prosjektet, skal bruke videre i blant annet Windows 10, men det er uklart hva og på hvilken måte.

Når IT-gigantene sier «snart», så kan det gjerne bety alt fra om noen dager til om flere måneder, så det beste man egentlig kan håpe på er at Microsoft kommer med flere detaljer i løpet av det inneværende halvåret.