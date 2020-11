Største noensinne: USA beslaglegger bitcoin verdt 10 milliarder kroner

Amerikanske myndigheter har nå beslaglagt bitcoin verdt til sammen én milliard dollar – nesten 10 milliarder kroner – noe som skal gjøre det til det største beslaget av kryptovaluta noensinne. Det skriver blant andre nyhetsbyrået Reuters.

Det amerikanske justisdepartementet la torsdag ut en pressemelding hvor det opplyses at beslaget fant sted den 3. november.

Inntekter fra beryktet nettmarked

De enorme verdiene skal være tilknyttet det ulovlige nettmarkedet Silk Road, som ble tatt ned av det amerikanske etterforskningsbyrået FBI tilbake i 2013. Silk Road, som kun var tilgjengelig via Tor-nettverket, ble brukt til blant annet omsetning av store mengder narkotiske stoffer.

På samme tidspunkt arresterte også FBI den antatte grunnleggeren av Silk Road, amerikanske Ross Ulbricht, som i 2015 ble dømt til livstid i fengsel uten mulighet for prøveløslatelse.

– Den vellykkede tiltalen mot Silk Roads grunnlegger i 2015 etterlot et milliarddollarspørsmål. Hvor tok pengene veien? Beslaget i dag besvarer i alle fall delvis dette åpne spørsmålet. Én milliard av disse kriminelle inntektene er nå i USAs hender, skriver justisdepartementet.

I pressemeldingen heter det at Silk Road var det mest beryktede, sofistikerte og omfattende kriminelle markedsplassen på internett, som ble brukt til omsetning av en rekke ulovlige varer og tjenester – deriblant hackevirksomhet på bestilling.

Fikk «oppfølgere»

Til sammen skal handelen på Silk Road ha resultert i en provisjon på rundt 600 000 bitcoin, som riktignok ikke er verdt like mye den gang som i dag, men likevel en pen sum. Markedsplassen skal ha hatt rundt 100 000 brukere.

Etter at Silk Road ble stengt dukket det opp flere lignende nettmarkeder som overtok stafettpinnen, deriblant Silk Road 2.0, og som digi.no rapporterte ble også dette markedet stengt av FBI. Silk Road 2.0 skal ha hatt omtrent 150 000 aktive brukere og genererte salg av varer og tjenester for omtrent åtte millioner dollar per måned.

Også etterforskere har latt seg friste til å ta del i bitcoin-rikdommen som de ulovlige markedene representerer. Som digi.no rapporterte i 2017 ble en Secret Service-agent som var involvert i etterforskningen av Silk Road dømt til fengsel etter at han overførte bitcoin verdt 100 millioner kroner til sin egen private lommebok.

Agenten hadde ansvaret for dataetterforskningen, og ett av ansvarsområdene hans var å spore opp bakmennene til nettstedet blant annet ved hjelp av den digitale valutaen, noe som ga ham tilgang til store beløp.