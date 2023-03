Med lanseringen av ChatGPT har integreringen av kunstig intelligens i ellers «dumme» tjenester virkelig skutt fart. Nå har Microsoft introdusert en ny løsning som gir Office-appene en real AI-innsprøytning, ved hjelp av nettopp ChatGPT.

Microsoft 365 Copilot er navnet på en kunstig intelligent «medarbeider» som Microsoft har stor tro på vil endre måten man bruker Office på ganske drastisk.

Naturlig språk

Copilot fungerer i korte trekk ved at brukeren gir kommandoer til AI-hjelperen, men i stedet for knapper og ikoner baserer løsningen seg på naturlig språk og kommandoer.

I Word-appen kan brukeren for eksempel gi kommandoer av typen «gjør det tredje avsnittet mer konsist», eller «endre tonen i dokumentet til en mer uformell stil». Ved hjelp av slike korte kommandoer kan ChatGPT-teknologien både skrive, redigere og oppsummere tekster for brukeren.

Den kan også omskrive, legge til informasjon og utføre flere andre typer oppgaver, inkludert endre aspekter ved teksten som ikke nødvendigvis er teknisk feil – slik som stil og tone.

I Excel kan Copilot bistå i å analysere og utforske dataene, og la brukeren stille spørsmål om dataene med naturlig språk, i stedet for kun gjennom formler. Medhjelperen kan her brukes til å avdekke korrelasjoner i dataene, foreslå nye formler og generere modeller basert på spørsmålene dine, og mer.

I Powerpoint kan Copilot benyttes til å blant annet konvertere eksisterende, skrevne dokumenter til komplette presentasjoner med notater, eller generere en ny presentasjon med enkle kommandoer. Man kan også bruke naturlig språk til å justere layout, omformatere tekst og andre ting.

«Lag en fem siders presentasjon basert på et Word-dokument og legg in relevante bilder» er et eksempel på en kommando man kan gi Copilot i Excel.

Introduserer «Business Chat»

Outlook er heller ikke glemt. I denne appen kan teknologien brukes til å for eksempel oppsummere e-poster man har mottatt i en gitt tidsperiode, forfatte en komplett e-post basert på korte instrukser, eller forvandle kjappe notater til en profesjonelt utformet melding.

Når det gjelder Teams har denne allerede implementert ChatGPT-støtte, som Digi.no rapporterte for en stund siden.

Microsoft har for øvrig en annen AI-nyhet i ermet – Business Chat. Dette er en løsning som henter inn data fra flere forskjellige kilder – som e-post, dokumenter, kalenderen og presentasjoner – for å sørge for at alle på teamet er samkjørte og koordinerte.

Et eksempel på en kommando i denne sammenhengen kan være å oppsummere samtalene, e-postene og dokumentene relatert til bestemte kunder. Business Chat-funksjonen baserer seg i stor grad på Microsoft Graph for innhenting av data på tvers av tjenester.

Microsoft Graph er en utviklerplattform som knytter sammen flere tjenester og som brukes av utviklere til å integrere tjenestene deres i Microsoft-produkter.

Mer informasjon om Copilot finner du på Microsoft-bloggen.