Bill Gates: – Dette er det største som har skjedd siden oppfinnelsen av mikroprosessoren

Lanseringen av ChatGPT har gitt utviklingen av kunstig intelligens en ny pangstart, og blant de mange som har blitt imponert over den siste tids fremskritt, er en av de mest prominente figurene i teknologisektoren – Bill Gates.

Den kjente Microsoft-gründeren publiserte nylig et lengre innlegg på sin egen blogg, hvor han redegjør for sitt eget syn på moderne kunstig intelligens – og betydningen av ChatGPT-teknologien. Nettstedet Extremetech er blant dem som har skrevet om saken.

– Like fundamentalt som mikroprosessoren

I blogginnlegget skriver Gates at han kun har opplevd to demonstrasjoner av teknologi som han har ansett som revolusjonerende. Den første skjedde i 1980, da han bivånet det grafiske brukergrensesnittet som la grunnlaget for Windows – og den andre var da OpenAI viste frem teknologien sin i fjor.

I midten av 2022 ga Gates nemlig OpenAI en utfordring som innebar å trene en kunstig intelligens til å bestå en avansert biologieksamen og sette den i stand til å besvare spørsmål som den ikke var spesifikt trent til å besvare.

– Jeg trodde utfordringen ville holde dem opptatt i to eller tre år. De fullførte oppgaven på bare noen få måneder. I september, da jeg møtte dem igjen, så jeg med ærefrykt på at GPT, deres AI-modell, ble spurt 60 spørsmål fra biologieksamenen – og fikk 59 riktige svar. Deretter skrev den fremragende svar på seks åpne spørsmål fra eksamenen, skriver Gates, som bedyrer:

– Utviklingen av kunstig intelligens er like fundamental som oppfinnelsen av mikroprosessoren, den personlige datamaskinen, internett og mobiltelefonen. Det vil endre måten folk arbeider, lærer, reiser, mottar helsetjenester og kommuniserer på.

Gates ble ekstra imponert over måten ChatGPT besvarte et mindre teknisk spørsmål på.

Ikke risikofritt

– Etter at den hadde bestått eksamenen med glans, spurte vi et ikke-vitenskapelig spørsmål: «Hva sier man til en far med et sykt barn?» Den skrev et dypsindig svar som trolig var bedre enn det de fleste av oss i rommet kunne gitt. Hele opplevelsen var slående, skriver Gates.

Microsoft-grunnleggeren er overbevist om at den raske utviklingen innen kunstig intelligens vil få store konsekvenser for tilnærmingen til mange av verdens største problemer og utfordringer – deriblant fattigdom, ulikhet, utdanning, helse og klimaendringer.

I likhet med mange andre kritikere er imidlertid også Gates oppmerksom på det destruktive potensialet til avansert kunstig intelligens, dersom teknologien havner i gale hender. Det er også en risiko for at teknologien «løper løpsk» og bestemmer seg for at mennesker utgjør en trussel, mener han.

Microsoft har allerede investert store summer i OpenAI og ChatGPT-teknologien, og med andre store aktører som Google i kappløpet, er det rimelig å anta at teknologien vil gjøre store fremskritt i tiden fremover.