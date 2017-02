Microsoft kom med ny sikkerhetsoppdatering, men ikke sine egne

Microsoft kunne i går noe overraskende meddele at selskapet nå har gjort tilgjengelig sikkerhetsoppdateringer til Adobe Flash Player for Internet Explorer og Edge.

I likhet med sikkerhetsoppdateringer fra selskapet selv, skulle Flash-oppdateringene ha blitt utgitt i Windows Update tirsdag den 14. februar, men på grunn av ikke nærmere spesifiserte problemer, ble utgivelsen av alle oppdateringene først utsatt på ubestemt tid, deretter til den 14. mars.

Nettopp det at heller ikke Flash-oppdateringene ble utgitt forrige tirsdag, har fått enkelte til å tro at problemene Microsoft opplever, er knyttet til Windows Update-infrastrukturen og ikke selve oppdateringene. Men nå har altså Flash-oppdateringene kommet.

Bakgrunn: Tirsdagens sikkerhets­oppdateringer er utsatt på ubestemt tid

Fortsatt ingen forklaring

Ingenting er bekreftet, men en mulig årsak er at Microsoft denne måneden skulle innføre en ny måte for distribusjon av sikkerhetsoppdateringene til Windows 7 og 8.1, samt flere utgaver av Windows Server.

I stedet for å tilby sikkerhetsoppdateringene som flere separate pakker, skal de fra nå av tilbys som én felles pakke. Hensikten er å eliminere de kompatibilitetsproblemene som kan oppstå dersom Windows-brukere av en eller annen årsak velger å installere bare noen av sikkerhetsoppdateringene.

Overgangen til den nye tilnærmingen fikk tilnavnet «patchocalypse» allerede i fjor høst, lenge før noen faktiske problemer hadde oppstått.

Teorien over forklarer ikke alene hvorfor Microsoft ikke har rullet ut sikkerhetsoppdateringen til Windows 10, som allerede har tatt i bruk den nye tilnærmingen.

Men trolig skyldes dette at Microsoft ikke ønsker å komme med mer informasjon om hvilke sårbarheter som skal fjernes, før sikkerhetsoppdateringene er tilgjengelige for alle.

Dette til tross for at det finnes i alle fall to sårbarheter i Windows som allerede er offentlig kjente. Sikkerhetsfikser til disse var ventet i forrige uke, men de vil ikke bli utgitt før i mars. Dette spesifiseres i en epost som Infoworld har gjengitt.

Les også: Microsoft utsetter sikkerhets­oppdateringene med en måned