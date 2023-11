Microsoft lanserer nytt initiativ: Skal bekjempe fremtidens cybertrusler

Cybertruslene blir mer sofistikerte i et raskt tempo, og de store teknologiaktørene har en krevende jobb med å holde tritt i det pågående «våpenkappløpet» mellom ondsinnede aktører og de mange som potensielt kan bli deres ofre.

Nå slår Microsoft et kraftig slag for fremtidens cybertrusler, rapporterer blant andre The Verge. Det nye initiativet ble kunngjort på Microsofts egen blogg og har fått navnet Secure Future Initiative (SFI).

Satsing på kunstig intelligens

Et nevneverdig aspekt ved det nye initiativet er at det skal ha et sterkt fokus på bruk av kunstig intelligens for å heve cybersikkerheten til det nye nivået som er nødvendig i fremtiden.

Det nye initiativet skal fokusere på tre hovedområder; fokus på KI-basert cyberforsvar, fremskritt innen grunnleggende programvareutvikling, og å fremme bruk av internasjonale normer for å beskytte sivile fra cybertrusler.

Arbeidet innebærer blant annet å trappe opp bruken av avanserte KI-verktøy til å oppdage og analysere cybertrusler i en verden hvor truslene blir stadig vanskeligere å oppdage på grunn av den enorme datamengden som sikkerhetssystemer i dag må håndtere.

– Selv om alle 8 milliarder mennesker på jorden kunne gå sammen om å lete etter cybertrusler, ville vi ikke være i stand til å holde følge. Men KI er en «game changer». Mens trusselaktører prøver å gjemme truslene sine som en nål i en diger høystakk av data, gjør KI det mulig å finne den rette nålen selv i et hav av nåler, skriver Microsoft.

Automatisering av programvareutvikling

Et annet ledd i arbeidet er å bruke kunstig intelligens til å sette sikkerhetspersonell i organisasjoner og bedrifter til å selv håndtere cybertrusler på en mer effektiv måte, og vesentlig raskere enn hva som ellers er mulig. Her skal Microsofts Security Copilot, som ble lansert i slutten av mars i år, spille en viktig rolle.

Security Copilot er en kombinasjon av den store språkmodellen bak KI-assistenten Copilot, som man i dag finner i produkter som Windows og Office, og en sikkerhetsfokusert modell utviklet av Microsoft.

— Den genererer innsikter og anbefalinger med naturlig språk fra komplekse data, som gjør analytikere mer effektive og responsive og i stand til å fange opp trusler som kan ha blitt oversett, og hjelper organisasjoner med å forhindre og forstyrre angrep i maskinfart, skriver Microsoft.

Ikke minst opplyser Microsoft at de skal gjennomføre omfattende endringer av måten programvare utvikles hos selskapet på. Fokuset skal ligge på automatisering og bruk av kunstig intelligens for å kvalitetssikre programvaren og gjøre koden sikrere, og bedre beskytte mot svakheter som kan utnyttes av ondsinnede aktører.

Flere detaljer om Microsofts nye initiativ finner du på selskapets offisielle blogg.