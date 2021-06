Microsoft lover stor Windows-nyhet om tre uker

Under Build-konferansen i forrige uke lovet Microsofts toppsjef, Satya Nadella, at selskapet snart skulle komme med informasjon om det han omtalte som den neste generasjonen av Windows. Nå har vi i alle fall fått svar på hva «snart» betyr.

I går kunngjorde selskapet at det skal holde et virtuelt arrangement på denne siden, hvor selskapet den 24. juni skal fortelle hva som er det neste for Windows.

Det er helt ukjent hva dette innebærer. Da må det være lov å spekulere litt.

Nyheten kan være noe så lite oppsiktsvekkende som at Microsoft forsøker en omstart av Microsoft Store. Men det kan også være at Windows 10 nærmer seg slutten av sin periode.

Nytt navn?

Det er snart seks år siden Microsoft lanserte Windows 10. I løpet av de seneste årene har operativsystemet mottatt to årlige funksjonalitetsoppdateringer i året, og forventningen har vært at Microsoft vil fortsette i samme spor på ubestemt tid.

Men Microsoft er ikke kjent for å fortsette i samme spor veldig lenge, i alle fall ikke når det gjelder navngivningen av selskapets PC-operativsystemer. Riktignok heter nesten alle noe ned «Windows», men i løpet av årene har navngivningen av de to opprinnelige hovedseriene skiftet spor flere ganger:

1.x, 2.x, 3.x, 95, 98 og Me.

NT 3.x, NT 4.x, 2000, XP, Vista, 7, 8.x og 10.

Så det kan være at vi får Windows 11 om ikke så lenge, om ikke Microsoft gjør som tidligere og på nytt bytter spor i navngivningen.

Det kan selvfølgelig hende at arrangementet vil handle om en mye mindre nyhet enn det vi egentlig vil forvente av en «ny generasjon Windows».

Ifølge The Verge har Microsoft sendt ut en invitasjon direkte til enkelte journalister, og i den finnes det litt mer informasjon. Blant annet opplyses det at Nadella skal være vert for arrangementet og at Panos Panay, Microsofts produkttoppsjef, også skal delta.