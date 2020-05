Microsoft med nye Surface-produkter – ett av dem skal være 50 % raskere enn forgjengeren

Det er mer enn to år siden Microsoft lanserte Surface Book 2. Vi i Digi.no konkluderte da med at den var et veldig godt – men dyrt – alternativ til Apples Macbook Pro. Nå har Microsoft omsider lansert Surface Book 3, og den nye PC-en har fått en kraftig maskinvareoppgradering.

Utseendemessig er Surface Book 3 nærmest identisk med Surface Book 2. Du har blant annet den innovative mekanismen hvor du kan holde inne en knapp på tastaturet for å løsne skjermen fra tastaturet – slik at du kan bruke skjermen som nettbrett. Så snart skjermen kobles til tastaturet, vil et kraftigere grafikkort i tastaturet kobles inn så du får mer prosesseringskraft til 3D-grafikk.

Surface Book 3 har fått en solid oppgradering av maskinvaren siden forrige modell. Den har nå 10. generasjon Intel Core-prosessor – enten en Core i5-1035G7- eller en Core i7-1065G7-prosessor. PC-en finnes i både en 13- og en 15-tommersutgave, hvor 15-tommeren kun leveres med i7-prosessoren.

Skjermen på Surface Book 3 kan tas av og snus, eller man kan bruke skjermen som et nettbrett (prosessoren sitter i skjermen). Foto: Microsoft

På grafikksiden leveres 13-tommeren med Intel i5-prosessor med Intel Iris Plus-grafikk, mens i7-modellen kommer med et Nvidia Geforce GTX 1650-grafikkort med 4 GB GDDR5-grafikkminne. 15-tommeren med i7-prosessor har et enda kraftigere grafikkort: Nvidia Geforce GTX 1660 Ti med Max-Q-design og 6 GB GDDR6-grafikkminne. Max-Q er Nvidias designanbefalinger for å putte mest mulig grafikkytelse inn i forholdsvis tynne bærbare PC-er, og innebærer blant annet hvordan kjøling bør implementeres for å unngå viftestøy. Det vil også bli mulig å kjøpe maskinen med Nvidia Quadro RTX 3000.

Ifølge Microsoft skal ytelsen være opptil 50 % bedre enn på Surface Book 2.

PC-en kommer med opptil 32 GB RAM og 1 TB SSD. Av en eller annen grunn har Microsoft valgt å kun ha 1 USB-C-kontakt i tillegg til to USB-A-kontakter – det samme som på forgjengeren. Vi hadde kanskje ønsket oss flere USB-C-kontakter.

Prismessig ligger Surface Book 3 i det øvre sjiktet, og starter på 20.999 kroner for 13-tommeren og 29.999 (!) kroner for 15-tommeren. Begge er tilgjengelige fra 5. juni – og vi har selvfølgelig bedt Microsoft om å få låne et testeksemplar.

Surface Go 2

Surface Go er det minste nettbrettet fra Microsoft, og et forholdsvis rimelig nettbrett sammenlignet med toppmodellen Surface Pro 7.

Nå har etterfølgeren til nettbrettet vi testet i 2018 kommet, nemlig Surface Go 2. Det nye nettbrettet har det samme designet som tidligere, men skjermen er litt større: 10,5 tommer mot 10 tommer på den første modellen. Skjermoppløsningen er også økt fra 1800 x 1200 til 1920 x 1280 punkter.

Surface Go 2 kan fås med tastatur, mus og penn som ekstrautstyr. Foto: Microsoft

I testen vår klaget vi over at nettbrettet til tider var litt tregt, og tregere enn sammenlignbare nettbrett fra for eksempel Apple eller Huawei. Nå kan imidlertid Pentium Gold-prosessoren byttes ut med en kraftigere 8. generasjon Core M-prosessor (men den billigste utgaven vil fortsatt bruke Pentium Gold).

Surface Go 2 har ellers fått bedre mikrofoner for å gjøre tale tydeligere, og for å redusere bakgrunnsstøy i videomøter.

Prisen starter på 5.399 kroner, og nettbrettet vil være tilgjengelig fra 12. mai.

I tillegg til PC-en og nettbrettet, lanserte Microsoft også de nye hodetelefonene Surface Headphones 2 – med aktiv støydemping og bedre batteritid enn forgjengeren, samt nye ørepropper (Surface Earbuds) og en ny dokkingløsning (Surface Dock 2).

Vi kommer tilbake med tester av flere av produktene senere.