Microsoft med separat Teams-abonnement for småbedrifter

Microsoft kom denne uken med et nytt alternativ for bedrifter som ikke har Microsoft 365-abonnement, men som ønsker å bruke samarbeidsverktøyet Teams. Dette nye abonnementet heter Teams Essentials og skal være spesielt beregnet for små virksomheter og andre med stramme budsjetter.

Blant funksjonaliteten som tilbys er gruppevideofunksjonalitet, gruppechat, fildeling og kalender. Sistnevnte støtter i dag Outlook Calendar, men også Google Calendar-integrasjon skal snart være klart.

Sammenlignet med gratisversjonen av Teams, som fortsatt er tilgjengelig, inkluderer Teams Essensials mer lagringsplass og mulighet for større og lengre møter.

Gratisversjonen inkluderer i dag 5 gigabyte lagringsplass per bruker. Med Teams Essensials er dette doblet til 10 gigabyte.

Brukerne av gratisversjonen kan delta i gruppemøter med opptil 100 deltakere, i møter som varer i opptil 60 minutter. Med Teams Essensials utvides dette til 300 deltakere og 30 timer.

Inkludert i prisen på 35,30 kroner + mva. per bruker per måned er også telefon- og nettstøtte hele døgnet. Med tanke på at skrittet opp til Microsoft 365 Business Basic ikke koster mer enn knapt ni kroner ekstra per bruker per måned, er kanskje ikke Teams Essensials det naturlige valget for alle.

I Microsoft 365 Business Basic er blant annet mobil- og webutgaver av de mest kjente Office-applikasjonene, 1 terabyte lagringsplass per bruker og Exchange-basert epost inkludert, i tillegg til det Teams Essensials inkluderer.