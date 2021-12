Office-pirater får tilbud om halv pris på Microsoft 365 om de kjøper den legitime versjonen

Piratkopiering er noe vi mest hører om i forbindelse med spill og filmer, men fenomenet omfatter i høyeste grad også nytteprogramvare. Microsoft har nå kommet på banen med en spenstig løsning, rapporterer blant andre The Verge.

I en heller kreativ vending har Microsoft nemlig begynt å sende ut et spesialtilbud til folk som sitter på uautoriserte versjoner av selskapets Office-pakke.

50 prosent rabatt

Tilbudet innebærer å gi en rabatt på solide 50 prosent på Microsoft 365-abonnementet om vedkommende kjøper den legitime utgaven. Saken ble tilkjennegjort av nettstedet Ghack, som mottok skjermbilder av tilbudet fra lesere.

Tilbudet serveres i form av en melding som dukker opp i verktøyfeltet i Office-applikasjonene, og er tidsbegrenset.

Ved å klikke på meldingen tas brukeren til en nettside hos Microsoft hvor tilbudet gjentas, med en tilhørende melding om at piratkopiert programvare utsetter PC-en for sikkerhetstrusler som virus og skadevare, fravær av kritiske oppdateringer og korrumperte filer og tap av data.

Microsoft opplyser med liten skrift at tilbudet kun gjelder det første året, og etter det vil man betale vanlig pris for Microsoft 365-abonnementet dersom man fornyer det.

Det presiseres også at tilbudet ikke gjelder for eksisterende Microsoft 365-abonnenter, og som Ghack peker på ser tilbudet ikke ut til å fungere dersom man allerede har en legitim lisens knyttet til Microsoft-kontoen sin.

Populært blant pirater

Nettsiden man kommer inn på ved å klikke på tilbudet har for øvrig en egen lenke som tar brukeren videre til støttesidene, som inneholder mer informasjon. Der opplyser Microsoft at man sitte på en ulovlig versjon av Office uten å vite om det selv.

– Om du allerede har kjøpt og installert en genuin versjon av Office, men fremdeles ser en melding om å skaffe denne, kan det være du må foreta en full avinstallasjon og reinstallasjon for å sikre at alle spor av den falske versjonen er fjernet, skriver selskapet.

Det er uvisst akkurat hvor mange brukere som mottar tilbudet, og i hvilke regioner.

Office er blant de aller hyppigst piratkopierte programvareproduktene i verden. Ifølge statistikk utarbeidet av selskapet Go Globe er Microsoft Office på andreplass over de mest piratkopierte programmene, kun slått av et annet Microsoft-produkt – nemlig Windows.