Microsoft med store endringer på server-lisens. Det gjør Google og AWS forbanna

Nå blir det mulig å kjøpe lisenser som regner antall virtuelle CPU-kjerner i bruk i stedet for fysiske kjerner. Det irriterer Amazon og Google. Endringene gjelder nemlig ikke dem.

Lisensendringene skjer etter at selskapet har høstet mye kritikk fra brukere verden over for å ta betalt per kjerne på serveren Windows Server kjører på.

Klaget inn til EU

I mars i år ble selskapet klaget inn til EUs konkurransemyndighet av flere små, europeiske skyaktører fordi lisensmodellen førte til at de hadde altfor store lisenskostnader.

De menter derfor det var umulig å konkurrere om kundene.

– Ved å misbruke sin dominerende stilling undergraver Microsoft konkurransen og begrenser samtidig kundens valgmuligheter i skymarkedet, sa en talsperson for den europeiske skyleverandøren OVHcloud da klagen ble overlevert EU.

Selskapet har hatt en minimumsmodell der man frem til oktober har måtte betale for 16 kjernelisenser per server. Det har blant sørget for at det har vært vanskelig for store datasentre å konkurrere på pris med de aller største aktørene i verden.

Lager vansker for AWS

Det er også derfor Microsoft gjør endringer i lisensmodellen, melder Reuters.

Men Microsofts argeste konkurrenter, Google og Amazon, er ikke spesielt fornøyd med de kommende lisensendringene.

De mener endringene denne gangen sparker bena under deres virksomhet.

Det begrunnes med at Microsofts nye lisensvilkår stenger dem ute fra den samme lisensieringsmodellen som de mindre skyaktørene nå får tilgang til.

Google er også irritert

– Microsoft implementerer nå enda flere skadelige restriksjoner i et forsøk på å begrense konkurransemulighetene våre, sier en talsperson for Amazon Web Services til Reuters.

Google er like irritert, skriver det britiske nyhetsbyrået.

Googles nettskydirektør skriver på Twitter at poenget med nettskyen er å tilby fleksible løsninger til alle, uten å være fastlåst til faste rammer.

– Kundene bør ha mulighet til å bevege seg fritt mellom plattformene og velge den teknologien som passer best for dem, ikke hva som passer best for Microsoft, skriver skydirektør Marcus Jadotte på sin Twitter-konto.