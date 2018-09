Microsoft Office 2019 er rett rundt hjørnet

Ikke alle foretrekker å abonnere på Microsoft Office 365, noe som innebærer månedlige oppdatering av funksjonaliteten, men også løpende abonnementsutgifter. I stedet ønsker de den klassiske måten å kjøpe programvare på – med et engangsbeløp og et gitt antall år med sikkerhets- og stabilitetsoppdateringer fra Microsoft.

I går kunngjorde Microsoft at Office 2019, som er en slik abonnementsfri versjon av kontorpakken, er «allment» tilgjengelig. Den erstatter dermed dagens Office 2016.

I praksis er det foreløpig kun kunder med volumlisens som kan få tilgang til Office 2019 nå. Øvrige kunder vil måtte vente ytterligere en stund før de kan kjøpe og laste ned den nye versjonen.

Hentet fra Office 365

Office 2019 fungerer i praksis som en LTS-versjon (Long Time Support) av Office 365 ProPlus. Det er et utvalg av funksjonaliteten som Microsoft tidligere har introdusert i Office 365 de siste tre årene, gjøres nå tilgjengelig i Office 2019. En oversikt over en del av de viktigste nyhetene, finnes på denne siden.

Microsoft ønsker at flest mulig abonnerer på Office 365, så det er både eksisterende og kommende funksjonalitet i abonnementstjenesten som vil mangle i Office 2019.

Office 2019 vil kun kunne kjøres på Windows 10 og de tre nyeste utgavene av MacOS. I Windows-utgaven vil OneNote mangle, men dette programmet tilbys uansett gratis gjennom Microsoft Store. Det følger derimot med Mac-utgaven av Office 2019, sammen med Word, Excel, PowerPoint og Outlook.

Windows-versjonen inkluderer i tillegg 2019-utgavene av Publisher, Access, Project og Visio.

Bare én utgave?

I den amerikanske prislisten til Microsoft nevnes foreløpig bare én utgave av Office 2019, kalt Office Home & Business 2019, men på denne siden nevnes en Standard-utgave av Office 2019 for Windows og MacOS, samt en Professional Plus-utgave for Windows.

I gårsdagens kunngjøring er det ikke nevnt noe om forskjellige utgaver av Office 2019, så det kan være at den sistnevnte siden egentlig er utdatert.

Office Home & Business 2019 koster i alle fall 249,99 dollar i USA per datamaskin den installeres på. Noen norsk pris er foreløpig ikke oppgitt. Det vanlige Office 365 Business-abonnementet koster til sammenligning fra 99 dollar (1008 kroner) i året per bruker, men kan installeres på inntil 5 pc-er, i tillegg til en bunke med mobile enheter.

Redusert supportperiode

Mens Office 2016 har blitt levert med ti års full eller utvidet støtte fra Microsoft, det vil si fra lanseringstidspunktet, er supporttiden for Office 2019 kortere. Det gis fem års full support og omtrent to år med utvidet støtte. Det vil si at både Office 2016 og Office 2019 støttes fram til den 14. oktober 2025.

Microsoft begrunner den reduserte supporttiden for Office 2019 med at programvare nå endres raskere enn tidligere, og at det er vanskelig å holde gammel programvare sikker.

Flere detaljer om supportperioden finnes i dette blogginnlegget som ble publisert allerede i februar i år.

Microsoft skal i løpet av de nærmeste ukene også utgi 2019-utgaver av serverproduktene Exchange Server, Skype for Business Server, SharePoint Server og Project Server. Også disse vil bli støttet fram til den 14. oktober 2025.