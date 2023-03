EUs forordning om digitale markeder (Digital Markets Act) er en ny konkurranselov vedtatt i 2022, som skal tøyle teknologigigantene og hindre monopolmakt.

Apple og Google er blant «portvokterne» som må åpne opp sine mobile plattformer for konkurrerende app-butikker. Det ventes at reguleringene trer i kraft i mars 2024, skriver Financial Times.

Vil tilby mobilspill

Microsoft er i full gang med forberedelsene til duopolets fall. De planlegger en egen app-butikk med spill til Iphone og Android-baserte mobiltelefoner.

– Vi ønsker å være i stand til å tilby Xbox og innhold fra både oss selv og tredjepart på tvers av en hvilken som helst skjerm noen ønsker å spille på, sier Phil Spencer til avisa.

Xbox-sjefen, som også leder Microsofts spilldivisjon, erkjenner at det ikke er mulig per i dag. Dette tror han vil endre seg når EUs forordning bryter opp økosystemene.

– Jeg tror det er en stor mulighet, konstaterer Spencer i intervjuet med Financial Times.

Han hevder det er trivielt å tilpasse løsningene for Microsofts spillkonsoll for å selge titler og abonnement på mobiltelefoner.

Er selv en portvokter

Kritikere kan innvende at Microsoft selv er en digital portvokter. Det gjør for eksempel Jon von Tetzchner, som reiser til Brussel for å dele sine erfaringer.

EU vil få høre at Microsoft ennå ikke har godkjent Vivaldi-nettleseren på Microsoft Store, til tross for seks måneders ventetid.

Mange husker at Tetzchner og Opera Software anmeldte samme selskap for ulovlig monopolvirksomhet i en eldre sak, som endte med bot i milliardklassen.

For øvrig skal EU-kommisjonen være kritiske til Microsofts kjøp av spillgiganten Activision Blizzard. I teorien kan de velte et oppkjøp til 68,7 milliarder dollar eller 723 milliarder norske kroner med dagens kurs.

Uten spillkatalogen til Activision Blizzard har ikke Microsoft et godt nok utvalg av mobilspill til å forsvare en satsing på egen app-butikk, mener Xbox-sjefen.