Microsoft planlegger ny abonnementsfri Office-utgave

Microsoft planlegger en ny versjon av den abonnementsfrie Office-utgaven, samt en oppgradering av servertilbudet.

I tillegg til Office 365, eller Microsoft 365 som den nå heter, hvor kundene betaler for et løpende abonnement på nye utgaver av Office-applikasjonene, tilbyr Microsoft Office 2019.

Office 2019 kan kjøpes med et engangsbeløp, og Microsofts støtter programvaren med feilrettinger og sikkerhetsoppdateringer i en begrenset periode, i praksis fram til 14. oktober 2025.

Office 2021?

Da Office 2019 ble lansert, hadde applikasjonene i stor grad tilsvarende funksjonalitet som Office 365-applikasjonene. Siden da har Office 365-applikasjonene fått en hel del ny funksjonalitet som ikke vil bli lagt til Office 2019.

Derfor skal Microsoft høsten 2021 komme med en ny versjon av den abonnementsfrie Office-utgaven, både til Windows og MacOS. Dette kunngjorde selskapet i går. Microsoft vil vente med å fortelle hva den nye versjonen skal hete.

Servere på abonnement

Den andre halvdelen av 2021 skal Microsoft også komme med Exchange Server, SharePoint Server, Skype for Business Server og Project Server. Disse vil kun bli tilgjengelige med en abonnementsbasert lisens. Denne skal inkludere tilgang til brukerstøtte, produktoppdateringer, samt sikkerhets- og tidssonepatcher.

Microsoft har i den forbindelse kommet med en del detaljer om den neste versjonen av Exchange Server. De viktigste i denne omgang dreier seg om mulighetene for oppgradering fra Exchange 2019.

Dette vil være fullt mulig på samme server i rundt to år etter lanseringen av neste Exchange Server. Etter dette må den nye Exchange Server-programvaren installeres på en separat server før e-postkassen til brukerne flyttes over.

Microsoft anbefaler de som fortsatt bruker Exchange Server 2013 eller 2016 å planlegge oppgradering til Exchange Server 2019 allerede nå, slik at oppgradering til den kommende Exchange Server-utgaven kan gjøres enkelt. Dette til tross for at begge de to eldre versjonene fortsatt har noen år igjen av sin ti år lange livssyklus.

Pluss-adressering

Mange av Microsoft kunder velger i dag å abonnere på skybaserte Exchange Online i stedet for å drifte sin egen e-postserver. Microsoft opplyste i går at denne endelig har fått global støtte for pluss-adressering, slik Gmail har støttet i minst 12 år.

Det innebærer at en e-postadresse som «brukernavn@domene.no» fortsatt vil fungere dersom brukeren utvider den tilsvarende dette: «brukernavn+valgfritekst@domene.no».

Alt mellom +-tegnet og @-tegnet ignoreres nå av Exchange Online når adressen er brukt som en mottakeradresse i en innkommende e-post.

Med dette kan Exchange Online-brukerne oppgi unike e-postadresser hver gang de registrerer seg som brukere på ulike tjenester. Dette kan deretter utnyttes av brukerne til filtrering av innkommende e-post eller til å avsløre hvem som har lekket e-postadressen til spamutsendere.

Mer om Microsofts produktnyheter finnes i dette blogginnlegget.