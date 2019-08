Microsoft reduserer avstanden til Amazon i IaaS-markedet

Omsetningen i markedet for nettskybaserte infrastrukturtjenester (IaaS – Infrastructure as a Service) vokste med 37,6 prosent fra andre kvartal i 2018 til samme kvartal i år, hvor den globale omsetningen var på 26,3 milliarder dollar ifølge analyseselskapet Canalys. Dette er opp 7,2 milliarder dollar på et år.

Omsetningen var 13,8 prosent høyere i forrige kvartal enn i årets første kvartal.

Kvartett

For tiden er det fire selskaper som dominerer IaaS-markedet. I tillegg til de amerikanske kjempene Amazon, Microsoft og Google, er kinesiske Alibaba med i denne kvartetten.

Amazon Web Services (AWS) er uten sammenligning den største IaaS-tjenesten, men veksten til selskapet er ifølge Canalys noe lavere enn veksten til det totale markedet. Det har ført til at selskapets markedsandel har gått noe ned, fra 31,8 til 31,5 prosent, det siste året.

Det er hovedkonkurrenten Microsoft Azure som i størst grad har vunnet andeler i IaaS-markedet det siste året. Selskapet har økt omsetningen med 63,6 prosent på et år og økt markedsandelen fra 15,2 til 18,1 prosent.

Bak følger Google med noe forsiktigere vekst. Markedsandelen til selskapet har økt fra 8,7 til 9,5 prosent på et år. På fjerde plass ligger Alibaba, som har økt markedsandelen fra 3,7 til 4,6 prosent det siste året.

Diagram viser markedsandelene til de største aktørene i IaaS-markedet i andre kvartal av 2018 og 2019. Illustrasjon: Canalys

Andelen som er igjen til de øvrige leverandørene har blitt redusert fra 40,6 prosent til 36,4 prosent. Men fordi det totale markedet vokser såpass raskt, har også den samlede omsetningen til disse mindre IaaS-leverandørene vokst fra knapt 7,6 milliarder dollar i andre kvartal av 2018 til knapt 9,6 milliarder dollar i andre kvartal i år.

Partnerskap

Canalys peker på flere faktorer som kan få betydning for IaaS-markedet framover. Det ene er at Google er den siste av de tre største som nå har inngått partnerskap med VMware, noe som skal gjøre det enklere for kundene å flytte VMware-«workloads» til Googles nettsky.

En annen faktor er samarbeidet med partnere, som mange av kundene velger å henvende seg til når de skal få hjelp til å definere hvilke behov de har i nettskyen.

– Microsoft er fortsatt lederen i nettskykanalen, støttet av selskapets etablerte Cloud Solution Provider-program. Men nylig feiltrinn, inkludert å måtte reversere upopulære endringer til fordel for partnere, viser utfordringene Microsoft har med å balansere nettskyvekst med de økte kostnadene ved å betjene partnere. Nettskyrivalene, som ikke tynges av historiske partnerstrukturer, har en mulighet til å utnytte disse utfordringene mens de fokuserer på partnerrekruttering, sier sjefanalytiker Alastair Edwards hos Canalys i en pressemelding.

I pressemeldingen heter det også at IBM har fått mulighet til å bringe nytt liv i selskapets nettskyvirksomhet med oppkjøpet av Red Hat som ble fullført i juli. Canalys mener at oppkjøpet vil gjøre begge parter mer relevante for både partnere og bedriftskunder som søker hybride IT-modeller.

IaaS-markedet er bare et segment i det totale nettskymarkedet. Ifølge IDC var SaaS-segmentet (Software as a Service) det klart største segmentet i nettskymarkedet i fjor, mens PaaS (Platform as a Service) var noe mindre enn IaaS-segmentet.