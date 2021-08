Microsoft reduserer Office-støtten for Chromebooks

Microsoft har begynt å advare Chromebooks-brukere som benytter Android-versjonene av Office-verktøyene om at selskapet ikke lenger støtter disse. I en uttalelse til nettstedet About Chromebooks opplyser en talsperson for selskapet at Chromebook-brukere som benytter Office- og Outlook-appene vil overføres til webutgavene av de samme applikasjonene den 18. september i år.

Microsoft har allerede oppdatert brukerstøttesiden om Office på Chromebooks til å reflektere endringen.

Ifølge Microsoft er webopplevelsen mer optimalisert for Chrome OS, operativsystemet som vanligvis kjøres på Chromebooks, og at overgangen dessuten vil gi brukerne tilgang til mer funksjonalitet, inkludert «premium features».

Det har i flere år vært mulig å kjøre Android-apper på Chromebooks, men i mange tilfeller har det vært nødvendig med noe tilpasning fra utviklernes side.

Det er ingenting som tyder at Microsoft-appene ikke fortsatt vil støttes og fungere på faktiske Android-enheter.