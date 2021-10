Slik blir Microsoft Office 2021

Microsoft avslørte nylig lanseringsdatoen for den utgaven av Office som ikke kommer med Microsoft 365-abonnementet, nemlig Office 2021. Denne er nå rett rundt hjørnet, og i den forbindelse har selskapet nå avduket detaljene om hva som venter i årets Office-versjon.

Blant de viktigste nyhetene er at mange av funksjonene som hittil kun har vært tilgjengelig i det abonnementsbaserte Microsoft 365-produktet, nå også blir å finne i Office 2021.

Inkluderer Teams

Dette inkluderer blant annet flere av samarbeidsverktøyene, deriblant medforfatter-funksjonen som lar brukere jobbe med andre i det samme dokumentet i sanntid.

En liste over hvilke nye funksjoner Office 2021 skilter med er samlet på denne siden for Windows-versjonen og denne siden for Mac-versjonen. Microsoft har i tillegg laget egne, separate oversikter over nyhetene i henholdsvis Word 2021, Excel 2021, Powerpoint 2021 og Outlook 2021.

Det er ellers verdt å nevne at Microsoft Teams-verktøyet nå er inkludert i både Microsoft 365 og Office 2021. Teams kommer riktignok allerede med Windows 11, men nå får man det altså med om man for eksempel kjøper den nye Office-versjonen til Windows 10 eller macOS.

I både Microsoft 365 og Office 2021 får appene et renovert design, som selskapet kaller «moderne, men gjenkjennelig». Microsoft sier de bevisst har samkjørt den visuelle oppdateringen med Windows 11-lanseringen for å gjøre opplevelsen sømløs på nye Windows 11-PC-er.

Kommer 5. oktober

Selskapet opplyser at fargepaletten blir nøytral, hjørnene på vinduene blir mykere, og indikatorene som viser hvilke andre personer som jobber med dokumentene blir mer fargerike og synlige. Microsoft opplyser også at app-temaene automatisk vil bli synkronisert med den mørke og lyse Windows-modusen.

Office 2021 slippes altså den 5. oktober, og som Microsoft tidligere har indikert blir prisene de samme som før – 1499 kroner for Office Home & Student, og 2899 kroner for Office Home and Business 2021.

Microsoft har for øvrig også kunngjort et knippe nyheter i Microsoft 365, som man finner på denne siden. En av nyhetene er muligheten til å jobbe sammen med andre i krypterte dokumenter.

Av andre Office-nyheter har Microsoft også allerede lansert Office LTSC, som digi.no rapporterte for litt siden. Dette produktet er beregnet for virksomheter som sitter på enheter som av ulike årsaker må forbli «låst i tid» – for eksempel systemer som ikke kan motta funksjonsoppdateringer, prosesskontroll-enheter som brukes innen produksjon samt systemer som simpelthen ikke har internettilgang.