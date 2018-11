Den store Windows 10-oppdateringen ble stanset fordi den slettet filer – nå rulles den ut igjen

I oktober rapporterte Digi.no at Microsoft hadde stanset den nye, store Windows 10-oppdateringen for alle brukere etter at det kom frem at oppdateringen slettet filer på PC-en til brukere.

På den offisielle Windows-bloggen kan Microsoft nå melde at de omsider fortsetter utrullingen av oppdateringen.

Omfattende etterforskning

Selskapet skriver at de har foretatt omfattende, teknisk etterforskning av problemene som på snodig vis førte til at brukere savnet filer etter å ha installert oppdateringen.

Problemene skal ifølge Microsoft nå være fikset, og etter å ha fulgt nøye med på tilbakemeldinger fra Windows Insider-brukere og andre brukere føler selskapet seg altså nå trygg på å rulle oppdateringen ut igjen.

Selskapet sier at de imidlertid ruller ut oppdateringen i et saktere tempo denne gangen, for å kunne holde et bedre øye med tilstanden til enhetene som oppdateringen installeres på.

Dersom Microsoft oppdager at enheten til brukeren kan ha et problem, for eksempel applikasjoner som ikke er kompatible med hverandre, vil oppdateringen ikke bli installert – selv om man manuelt velger å oppdatere.

Skal gi mer informasjon om oppdateringsstatus

Microsoft opplyser samtidig at de planlegger å legge til et eget «dashbord» for statusen til Windows-oppdateringer, som blant annet skal brukes til å gi brukere mer informasjon om problemer som fører til stans av oppdateringer.

Det var blant annet på Reddit og på Microsofts eget brukerforum at folk rapporterte om det snodige problemet med den seneste, store Windows 10-oppdateringen, kalt oktober-oppdateringen.

Mange av brukerne meldte at samtlige filer i Dokumenter-mappen har forsvunnet etter oppdateringen, og en del rapporterer at også Bilder- og Musikk-mappene er blitt tømt for innhold.

Feilen som fører til sletting av filer ble allerede kjent under testing av oppdateringen for en tid tilbake. Som blant andre Engadget meldte har det blitt lagt ut skjermbilder på Twitter som viser rapporter om sletting av filer fra flere måneder siden fra tidlige testere.

