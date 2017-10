Rulles ut nå: Dette er nyhetene i Microsofts store høstoppdatering til Windows 10

Microsoft annonserte i dag at de begynner å rulle ut den neste store oppdateringen til Windows 10; Fall Creators Update. Som det fremgår av navnet legges det mye vekt på funksjoner for kreativitet, men det er også andre nyheter.

Windows 10 Fall Creators Update vil ifølge en pressemelding fra Microsoft inneholde funksjoner for økt kreativitet, og selskapet nevner blant annet det å gjøre «mixed reality» og 3D bredere tilgjengelig, raskere kringkasting av gaming og nye muligheter for å presentere bilder og video.

Mange små, men nyttige oppdateringer

I hovedsak er det snakk om forholdsvis små endringer – ingenting spesielt revolusjonerende, men likevel mange nyttige oppdateringer.

En av de mest nyttige oppdateringene for både privatpersoner og profesjonelle brukere er at du nå vil kunne se alle filer i Onedrive uten å måtte synkronisere alle mappene og filene over til PC-en din. Filene vil lastes ned når du bruker dem, på samme måte som Google Filestream – en tjeneste Google lanserte nylig.

Det er gjort forbedringer i nettleseren Edge, blant annet er det nå mulig å feste nettsider til oppgavelinjen i Windows. En ny fullskjermsmodus er også nytt. Også selve brukergrensensnittet i Windows har blitt finpusset litt på, blant annet med finere overganger og effekter.

En annen ny funksjon er «My People», som lar deg lage snarveier på oppgavelinjen til personer du ofte har kontakt med. Mail- og Skype-appene har også fått forbedringer som skal gjøre det enklere å filtrere kommunikasjon etter hvem du har hatt kontakt med, og du kan sende epost eller starte en Skype-chat uten å måtte åpne disse appene først. Vil du dele en fil kan du nå dra filen direkte på en kontakt du har festet til oppgavelinjen.

En ny funksjon lar deg sende nettsider eller søk fra mobiltelefonen din til PC-en, slik at du kan starte på mobil og fortsette på PC.

Utvidet virkelighet

Med Windows 10 Fall Creators Update introduseres det Microsoft kaller Windows Mixed Reality, som er Microsofts svar på utvidet virkelighet – VR.

Flere produsenter lanserer de første Windows Mixed Reality-brillene samtidig med lanseringen av Windows 10 Fall Creators Update. Foto: Microsoft

Samtidig med lanseringen av Fall Creators Update lanserer Acer, Dell, HP og Lenovo VR-briller som støtter Windows Mixed Reality. Disse vil koste fra 399 dollar. Også Sony vil komme med et Windows Mixed Reality-hodesett som får navnet Samsung HDM Odyssey den 6. november.

Man behøver ikke VR-briller for å se «mixed reality»-innhold, ettersom Fall Creators Update vil komme med en Mixed Reality Viewer som lar deg se 3D-objekter mikset inn i faktiske omgivelser, ved hjelp av kameraet på PC-en.

Den nye Windows-oppdateringen vil inkludere Paint 3D, som skal gjøre det enklere for alle å lage 3D-modeller. I tillegg vil man kunne legge 3D-objekter inn i Office-filer, for eksempel Powerpoint-presentasjoner og Word-dokumenter. Med den nevnte Mixed Reality Viewer-programvaren kan man også mikse 3D-objektene med bilder av den fysiske verdenen.

Foto: Microsoft

En ny gaming-modus lar utviklere få tilgang til all kraft i PC-en og dedikere dette til spillet – noe som ifølge Microsoft skal gi en bedre spillopplevelse.

Det er også forbedringer i Bilder-appen, slik at man blant annet kan lage collager med bilder, legge på 3D-effekter, overganger, og så videre. Ink-funksjonen er også blitt forbedret.

Forbedret sikkerhet

Fall Creators Update skal ifølge Microsoft gi bedre beskyttelse mot «ransomware», også kalt «løsepengevirus». Dette gjennom den nye Windows Defender Exploit Guard, som skal beskytte filer mot uautoriserte endringer.

Windows Defender Antivirus har også blitt forbedret.

Her finner du en oversikt over alle nyhetene.

Når får jeg oppdateringen?

Oppdateringen vil rulles ut fortløpende via Windows Update, men er du utålmodig er det mulig å laste ned Update Assistant manuelt fra Microsoft og tvinge gjennom en oppdatering.

Det kan imidlertid være lurt å vente til oppdateringen blir tilgjengelig i Windows Update, i stedet for å laste ned og installere oppdateringen manuelt. På den måten kan du unngå de verste barnesykdommene som kan være knyttet til enkeltmodeller.