Microsoft skal droppe støtten for flere eldre .Net Framework-versjoner

Siden 2011 har Microsoft faset ut støtten for en rekke versjoner av selskapets .Net Framework, som mange applikasjoner – primært for Windows – er basert på. Denne uken kunngjorde selskapet planer om å fase ut ytterligere noen versjoner.

Per i dag støttes .Net Framework-versjonene 3.5 SP1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1, 4.7.2 og 4.8. I tillegg kom Microsoft med .Net 5.0 i november i fjor. Der er .Net Framework og .Net Core slått sammen. Det vil ikke komme noen helt nye versjoner av .Net Framework i framtiden. All videreutvikling skjer i .Net 5.x. Men Microsoft gir ut sikkerhetsoppdateringer til de versjonene av .Net Framework som fortsatt støttes.

Usikker krypto

Om et knapt år, den 26. april 2022, skal Microsoft med få unntak helt avslutte støtten for versjonene 4.5.2, 4.6 og 4.6.1. Årsaken skal være at disse programvarepakkene er kryptografisk signert ved å bruke sertifikater som bruker Secure Hash Algorithm 1 (SHA-1), en hash-algoritme som ikke lenger anses for å være sikker.

Fra og med den 9. mai i år vil alle viktige prosesser og tjenester fra Microsoft utelukkende støtte den sikrere SHA-2-algoritmen. Dette omfatter blant annet TLS-sertifikater, signering av kode og filhashing.

Er allerede oppdatert hos de fleste

I utgangspunktet er .Net Framework bakoverkompatibelt, ved at nye versjoner støtter funksjonaliteten i eldre versjoner. På de aller fleste Windows-systemer blir nye versjoner installert automatisk ved hjelp av Windows Update. Dermed er det versjon 4.8 som nå er den gjeldende versjonen i 4.x-generasjonen av .Net Framework på disse maskinene.

Så lenge applikasjonene fungerer som normalt på brukerens datamaskin i dag, vil ikke nyheten som omtales i denne saken ha noen betydning.

Ifølge Microsoft er fortsatt versjonene 4.5.2, 4.6 eller 4.6.1 som av ulike årsaker i bruk hos rundt 2 prosent av Windows-brukerne. Disse brukerne bør oppdatere til versjon 4.6.2 eller 4.8 innen mai 2022 for å unngå økt sikkerhetsrisiko, siden Microsoft etter dette ikke kommer til å gi ut sikkerhetsoppdateringer til de eldre versjonene.

Venter få problemer

Microsoft opplyser at applikasjoner som er lagd med eldre versjoner av .Net Framework versjon 4.x som mål, bør kunne fungere som tidligere også med versjon 4.6.2 eller nyere av rammeverket. Likevel anbefales det at virksomheter sjekker dette før en oppdatert versjon av .Net Framework rulles ut i produksjonsmiljøer.

Det er ikke så enkelt å se hvilke .Net Framework-versjoner som er installert på systemet, men det lar seg gjøre blant annet med redigeringsverktøyet for Windows-registeret (regedit.exe). Framgangsmåtene er beskrevet på denne siden.

Selv om de færreste har behov for dette, kan de ulike versjonene av .Net Framework lastes fra denne siden.