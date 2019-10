Microsoft skal gjøre internett-dingser sikre med Linux-basert operativsystem

I april i fjor kunngjorde Microsoft et nytt fremstøt ved navn Azure Sphere – en «pakkeløsning» som skal gjøre IoT-enheter sikrere ved hjelp av blant annet et nytt, Linux-basert operativsystem. Nå har Microsoft kunngjort lanseringstidspunktet.

Azure Sphere vil bli tilgjengelig for allmennheten i februar neste år, altså om bare få måneder, opplyste selskapet under IoT Solutions World Congress nylig.

Tre komponenter

Azure Sphere er en løsning som omfatter tre komponenter. Den ene er en ny type MCU-er (mikrokontrollere) som inneholder skreddersydd, maskinvarebasert sikkerhetsteknologi fra Microsoft og er beregnet på internett-tilkoblede enheter.

Microsoft kan kunngjøre at den første Azure Sphere-sertifiserte brikken er MediaTek MT3620, som allerede skal være i ferd med å bli bredt adoptert av Microsofts kunder.

Den andre komponenten er en nettskytjeneste som skal sørge for å sikre Azure Sphere-enheter gjennom sertifikat-basert autentisering og ved å holde øye med trusselbildet og kontinuerlig forbedre sikkerheten med programvareoppdateringer.

Linux-basert operativsystem

Den tredje komponenten er Azure Sphere OS, et nytt operativsystem basert på en spesialtilpasset Linux-kernel som skal gi IoT-enheter opptil flere sikkerhetslag og et trygt programvaremiljø.

Når det gjelder maskinvaredelen kan Microsoft for øvrig også opplyse at de tidligere denne måneden inngikk et samarbeid med brikkegiganten Qualcomm om å tilby den første Azure Sphere-brikken med mobilnett-tilkobling, som de håper skal legge til rette for et bredere spekter av sikre IoT-produkter.

Ifølge Microsoft er behovet for heving av sikkerheten i IoT-landskapet større enn noensinne. Selskapet skriver at det nå finnes rundt 14,2 milliarder nettilkoblede enheter globalt, og at tallet ventes å nå 20 milliarder i 2020.

Mer informasjon om Azure Sphere-satsingen kan du finne hos Microsoft.

