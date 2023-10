Microsoft slipper ny Teams-app: Nå skal det gå mye raskere å delta i møtene

Microsofts kommunikasjonsplattform Teams har blitt en suksess, og i mars i år ga selskapet en sniktitt på en ny og kraftig forbedret versjon av appen. Nå opplyser Microsoft på nettsidene sine at den nye Teams-utgaven omsider er tilgjengelig for allmennheten.

Den renoverte Teams-appen lover vesentlige forbedringer både når det gjelder ytelse og energieffektivitet.

Mye raskere møtedeltakelse

Ifølge målinger utført av Gigaom skal den nye appen levere opptil 50 prosent lavere minneforbruk. I tillegg skal selve oppstarten av appen nå gå dobbelt så raskt som den forrige versjonen, og prosessen med å delta på møter som allerede har startet skal være 2,5 ganger raskere enn før.

Microsoft opplyser videre at innlastingen av samtaler og kanaler skal gå 1,7 ganger raskere med den nye versjonen av Teams. Ifølge Gigaom-ytelsestestene skal selve installasjonen av appen også gå hele tre ganger kjappere.

Gigaoms testere skrev i sin konklusjon at nye Teams demonstrerte en betydelig forbedring i samtlige testkategorier, og mente også at appen generelt var enklere i bruk og ga en bedre, generell brukeropplevelse.

Mange brukere

I en fersk omtale av nye Teams hevder Gigaom at den seneste versjonen vil kunne gi besparelser på anslagsvis 20.000 dollar, cirka 220.000 kroner, i året for bedrifter med under 250 ansatte. Store bedrifter kan spare opptil 7,2 millioner dollar, cirka 79 millioner kroner, hevder selskapet.

Microsoft Teams ble først lansert i 2017 og har opplevd en betydelig økning i utbredelse siden oppstarten. I dag har plattformen over 300 millioner aktive, månedlige brukere, ifølge selskapet selv, og over 2,7 milliarder minutter med møter finner sted på plattformen hver dag.

Slack, den største konkurrenten til Teams, har til sammenligning litt over 50 millioner aktive, månedlige brukere per dags dato.

I likhet med mange av Microsofts øvrige produkter har Teams integrert KI-teknologi i form av ChatGPT-støtte. Meningen med denne støtten er å gjøre møtene mer intelligente, personaliserte og sikre.