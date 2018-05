Microsoft svarer på «ny» Gmail med en rekke Outlook-forbedringer

Få dager etter at Google rullet ut en større oppdatering til eposttjenesten Gmail, presenterte Microsoft mandag en rekke nyheter knyttet til Outlook.

Både webutgaven og de systemspesifikk utgavene til Windows, Mac, Android og iOS, skal oppdateres med ny og forbedret funksjonalitet. Det meste er rettet mot profesjonelle brukere, men ikke alt.

Kalender

I webutgaven, Outlook.com, vil brukerne kunne bli varslet om at betalingsfristen for regninger er i ferd med å utløpe, dersom regningen er sendt per epost. Fra før opprettes det automatisk kalenderoppføringer basert epost som inneholder informasjon om flere ulike typer reservasjoner og begivenheter, i tillegg til epost med informasjon om pakkeleveranser, på samme måte.

Outlook skal snart bli flinkere til å foreslå slå steder eller møterom når brukeren oppretter nye avtaler eller møteinnkallelser i kalenderen. Dette skal gjøres basert på tidligere brukte møterom, hvilke møte rom som er ledige på kontoret, eller basert på oppslag gjort med Bing.

Outlook for iOS skal i tillegg blant annet få varsler om når det er på tide å dra av gårde for å komme fram i tide til møtestedet.

Det loves også at brukerne skal kunne få bedre oversikt over hva andre som er innkalt til en kalenderbegivenhet har svart på innkallelsen. Dette gjelder også for brukere som er innkalt, men som ikke selv organiserer begivenheten. Antallet deltakere som kan nås ved hjelp av distribusjonslister skal ikke lenger være begrenset til 500.

Det skal også bli mulig å oppgi start- og sluttidspunktene i ulike tidssoner.

Epost

I kontaktoversikten i Outlook for iOS er det nå mulig å se hvilke ansatte i samme virksomhet som jobber sammen med en utvalgt kontakt, og hvem som rapporterer til vedkommende. Illustrasjon: Microsoft

I Outlook for iOS skal det nå være mulig å se i kontaktlisten hvem i samme virksomhet som rapporterer til hvem, samt hvem som jobber i samme gruppe, dersom virksomheten benytter Azure Active Directory.

I Outlook for Windows skal brukeren bli varslet dersom vedkommende svarer på en epost som er sendt som en blindkopi til brukeren. Dette skal i større grad beskytte brukeren mot å sende svare til alle de synlige mottakerne av eposten.

Annet smånytt

Av en eller annen grunn har Outlook for iOS til nå ikke synkronisert uferdige, men lagrede eposter som brukeren planlegger å sende på et senere tidspunkt. Det loves nå støtte for dette, slik at man ikke lenger er avhengig av å fullføre eposten på samme enheten som der man startet å skrive på den.

I Outlook for Android skal det i løpet av mai bli enklere å integrere bilder fra Office Lens i epostmeldinger. Støtte for hurtigsvar på epost skal i løpet av våren og sommeren også komme til Outlook for Android og Mac. Outlook for iOS støtter dette allerede.

I de to mobilutgavene av Outlook skal det også bli mulig å identifisere favorittkontaktene, noe som i dag støttes i webutgaven.

Bedre sikkerhet

Det loves også at det i mobilutgavene skal gjøres mulig å hindre brukerne i å ha mer enn én konto i Outlook. Dette skal bidra til å sikre at det ikke overfører virksomhetsdata fra brukens virksomhetseide Office 365-konto til en personlig konto på enheten, eller at brukeren sender virksomhetsinformasjon fra en slik konto.

Flere detaljer om disse og andre nyheter i Outlook finnes i dette blogginnlegget.

