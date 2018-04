Nå kan du teste splitter nye Gmail

Det lekket ut opplysninger om Googles oppdaterte Gmail-tjeneste allerede for en liten stund siden, men nå er den renoverte e-posttjenesten omsider offisiell. På bloggen sin kan Google nemlig opplyse at den nye Gmail-utgaven er klar for bruk.

For å teste ut nye Gmail kan du gå inn i tannhjulmenyen øverst til høyre på kontoen din og velge «Prøv nye Gmail», og om du ikke er helt klar for å permanent bytte til det overhalte designet riktig ennå kan du gå tilbake til det gamle utseendet via den samme menyen.

En av de nye sikkerhetsfunksjonene er muligheten til å sette utløpsdatoer på e-postene. Foto: Google

Samtidig redegjør Google også mer i detalj om akkurat hva som er nytt, hvorav en del allerede er kjent fra lekkasjen for en tid tilbake. Den oppdaterte tjenesten får blant annet Smart Reply-funksjonen, som allerede er tilgjengelig i mobilappen og som gir brukeren ferdige forslag til svar i epost-trådene.

Nye sikkerhetsfunksjoner

En ny kolonne på høyre side gir tilgang til kalender, huskeliste og notattjenesten Keep, og på venstre side finner man den nye «slumre»-funksjonen, kalt «utsett» på norsk, som lar deg midlertidig fjerne meldinger fra innboksen for å få dem opp igjen på et senere tidspunkt som man velger selv.

En annen vesentlig designendring er at man nå simpelthen ved å holde musepekeren over hver enkelt e-postsamtale kan få opp de fire valgene arkivér, slett, merk som ulest og utsett på samme linje som samtalene, som gjør det kjappere å utføre disse handlingene. I tillegg kan man også se og åpne vedleggene i hvert enkelt e-post bare ved å holde musepekeren over, uten å faktisk åpne selve samtalen.

Ellers kan Google opplyse om at den nye Gmail-versjonen også får en intelligent «påminnelsesfunksjon» som proaktivt minner deg på å følge opp tråder som du ikke har besvart på en stund.

Nye sikkerhetsfunksjoner er også på vei. Disse inkluderer en ny «konfidensiell»-modus, som blant annet lar deg beskytte sensitivt innhold ved å kreve autentisering via mobiltelefon for å la andre åpne e-posten. Modusen lar deg også lage utløpsdatoer for e-postene og trekke tilbake meldinger som er sendt, og i tillegg kan man fjerne muligheten til å videresende, kopiere, nedlaste eller skrive ut e-poster, for på den måten å holde innholdet hemmelig.

Den konfidensielle modusen er ennå ikke lansert til vanlige brukere, men skal ifølge Google komme i løpet av ukene fremover.

