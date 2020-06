Microsoft vil ikke selge teknologi for ansiktsgjenkjenning til politiet i USA

Tidligere har Amazon og IBM besluttet det samme.

Microsofts president Brad Smith, som også er selskapets øverste juridiske rådgiver, orienterte om avgjørelsen og oppfordret Kongressen til å regulere denne typen teknologi under et videomøte i regi av Washington Post torsdag.

– Vi vil ikke selge teknologi for ansiktsgjenkjenning til politiavdelinger i USA før vi har et nasjonalt lovverk på plass, forankret i menneskerettighetene, som regulerer denne teknologien, sa Smith.

Politiets bruk av systemer for ansiktsgjenkjenning er blitt kritisert for å gi feilaktig identifisering av personer som er mørke i huden. De pågående protestene etter George Floyd-saken har ført til at søkelyset nå er rettet mot rasisme i USA, og også hvordan politiet blant annet bruker teknologi for å spore folk.

Selv om alle de tre selskapene er kjent for sitt arbeid med å utvikle kunstig intelligens, inkludert systemer for ansiktsgjenkjenning, er ingen av dem noen stor leverandør av slik teknologi til politiet. Smith opplyser at Microsoft ikke har amerikansk politi på kundelista i dag, men nevnte ikke om det også gjelder politi i utlandet.

Amerikansk politi kjøper i dag slik teknologi av mindre selskaper, blant dem Tokyo-baserte Nec og de europeiske selskapene Idemia og Gemalto.