Microsoft vil legge nettskyen sin under vann

Allerede i sommer skrev Digi.no om Microsofts eksperimentelle datasenter i Nordsjøen, og nå har selskapet både gjentatt planene om undersjøiske datasentre og skrudd ambisjonene ytterligere opp.

Som blant andre ZDNet rapporterer avholdt Microsoft nylig sin Microsoft Future Decoded-konferanse i London, hvor selskapets toppsjef Sataya Nadella blant annet snakket om Project Natick – som undervannprosjektet heter.

– Halvparten av verdens befolkning bor nær vann

Nadella uttalte at de undersjøiske datasentrene kommer til å spille en stor rolle i den videre utbyggingen av Microsofts globale nettskyplattform fremover.

Slik ser innsiden av sylinderen ut. Foto: Microsoft

– Siden 50 prosent av verdens befolkning bor nær vann tror vi dette er måten vi bør tilnærme oss fremtidens datasentre og utvidelse på, sa Nadella på konferansen.

Han pekte på at det faktum at man kan plassere datasentrene nær store mengder brukere legger til rette for kraftig reduksjon av forsinkelse, da forsinkelse er et fenomen som i stor grad henger sammen med avstand.

En annen stor fordel med løsningen er ifølge Nadella at man sette datasentre i sving svært raskt sammenlignet med dagens løsninger. Dermed kan man reagere raskere på økt etterspørsel blant brukere.

Operativ på bare 90 dager

Det eksperimentelle datasenteret som ligger nedsenket utenfor Skottland nå tok ifølge Nadella kun 90 dager fra fabrikk til operativ tjeneste. Den er en sylinderformet beholder som rommer 864 servere fordelt på tolv rack.

Modulen har totalt 27,6 petabytes med lagringsplass og serverne er blant annet utstyrt med FGPA-akselleratorer. Ifølge Microsoft har datasenteret like mye datakraft som flere tusen toppspekkede arbeidsstasjoner.

Beholderen er også selvforsynt når det gjelder energi, og mates av lokalt produsert bølge-, vind- og solenergi.

Akkurat hva som er neste steg i Project Natick-prosjektet er ennå uvisst, men oppdateringer vil bli lagt ut på prosjektets hjemmeside etter hvert, så det kan være lurt å følge med på den.

