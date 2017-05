Microsofts britiske Azure-kapasitet virker sprengt

Mange sitter nok med et inntrykk av at ressursene i nettskyen er nærmest uendelige og at det bare er å koble på et nytt datasenter når man ser at den ledige kapasiteten i de eksisterende anleggene begynner å bli knapp.

I virkeligheten er det ikke så enkelt, spesielt dersom veldig mange av kundene vil bruke datasenterne i den samme regionen. Dette kan nå se ut til å være tilfellet i enkelte deler av Microsoft Azure-nettsky.

Ifølge The Register opplever britiske kunder nå at Microsoft ikke har kapasitet til å dem imot selskapets britiske nettskyregioner. Ifølge ikke navngitte representanter for Microsoft, leier selskapet datasenterplass hos tredjeparter i London og Cardiff. I tillegg eier selskapet et eget anlegg i Durham et par mil sør for Newcastle.

Fullt

– Vi forsøker å få plassert et utviklingsmiljø på Microsoft Azure og har blitt fortalt at vi ikke kan gjøre dette fordi selskapet har brukt opp kapasiteten, sier en Microsoft-kunde til The Register under forutsetning om å bli holdt anonym.

Microsoft skal først ha henvist kunden til Microsoft anlegg i Nederland, men også der skal situasjonen stort sett være den samme.

– Microsoft ønsket at vi skulle velge et canadisk datasenter, noe vi ikke kan, siden dataene må forbli i Europa, forteller kunden.

Ifølge The Register stemmer historien godt med det også andre Microsoft-kunder forteller. En av disse forteller at de måtte ta i bruk Microsofts region for Nord-Europa, noe som egentlig vil si Irland, noe som omtales som lite ideelt på grunn av tilholdsstedet for disse dataene. Hva som egentlig menes med dette, blir ikke forklart nærmere i The Register-artikkelen.

Microsoft har også to regioner i Tyskland, men heller ikke disse nevnes.

Store instanser

Problemet ser først og fremst å berøre kunder som med store ressursbehov, som ikke kan spre installasjonene over flere datasentre. Knappheten skal særlig berøre de største instansene, altså virtuelle maskiner med mange gigabyte med både RAM og lagringsplass.

Microsoft har verken bekreftet eller avvist påstandene fra kundene.

– Etterspørselen etter våre nettskytjenester i Storbritannia har vokst raskt, og vi utvider kontinuerlig den tilgjengelige kapasiteten for å imøtekomme en voksende kundemasse, sier selskapet i en uttalelse til The Register.

Den britiske teknologiavisen skriver at Microsoft i teorien burde kunne betale seg ut av disse problemene ved å installere flere servere i tredjeparts datasentre. Men kilder forteller at slike avgjørelser i Microsoft ofte blir gjort av noen som sitter i USA og ikke merker at det haster, i samme grad som dem som forholder seg direkte til kundene.

– Dette kan være et klassisk tilfelle av Microsofts elfenbenstårn, sier en av kildene til The Register.

