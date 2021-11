Microsofts nettleser er klar for Linux

Microsoft lanserte tirsdag denne uken nettleseren Edge for Linux-baserte operativsystemer. Dette skjer et drøyt år etter at planene ble offisielt kunngjort. Dermed er også Microsofts nettleser tilgjengelig for alle de vanligste operativsystemene. Fra før kan den brukes i Windows, MacOS, Android og IOS.

Edge kan lastes ned fra denne siden.

Tidligere regnet som trussel

Nyheten om at det har kommet enda en Chromium-basert nettleser til Linux, er kanskje ikke så oppsiktsvekkende i seg selv. Men historisk er det en relativt stor begivenhet at nettopp Microsoft lanserer en nettleser til en plattform som selskapet for få tiår siden anså som en stor trussel.

Har flere Linux-produkter

I dag er selskapet langt mer agnostisk til hvilket operativsystem brukerne benytter. Det er andre produkter og tjenester som sørger for de store inntektene.

Derfor har Microsoft-sjef Satya Nadella lenge kunnet si at Microsoft elsker Linux. Mer enn halvparten av de virtuelle maskinene som kjøres i skytjenesten Azure, er Linux-baserte.

Edge er på ingen måte det første Linux-produktet til Microsoft. Digi.no har ingen full oversikt, men i alle fall Teams, SQL Server, Visual Studio Code og System Monitor er tilgjengelige for flere vanlige Linux-distribusjoner via pakkebrønner.