Microsofts nettleser får innebygget VPN-tjeneste – men det er en hake

Microsofts nettleser Edge ser ut til å få en innebygget VPN-tjeneste, rapporterer blant andre nettstedet The Verge. Nyheten har ennå ikke fått noen stor kunngjørelse, men ble oppdaget på Microsofts støttesider.

Løsningen har fått navnet Edge Secure Network, og selv om Microsoft ikke omtaler konseptet spesifikt som VPN, tyder alt på at det er en VPN-tjeneste som nå planlegges for nettleseren.

Har inngått partnerskap med Cloudflare

– Når man bruker Microsoft Edge Secure Network rutes dataene dine fra Edge gjennom en kryptert tunnel for å skape en sikker forbindelse, selv når man bruker en usikret URL som starter med HTTP. Dette gjør det vanskeligere for hackere å få tilgang til surfedataene dine på et offentlig Wifi-nettverk, skriver Microsoft.

Selskapet sier at Edge Secure Network lar brukere surfe med en virtuell IP-adresse som gjemmer IP-en din og erstatter brukeren geolokasjon med en lignende, regional adresse for å gjøre det mer vrient å spore surfingen.

Løsningen er utviklet i samarbeid med den kjente aktøren Cloudflare. Microsoft opplyser at Cloudflare vil samle inn begrensede mengder diagnostikkdata for å kunne tilby tjenesten tjenesten, men selskapet sletter permanent alle disse dataene hver 25. time, sier Microsoft.

VPN-funksjonen til Edge gir deg bare én gigabyte gratis mer måned. Foto: Microsoft

Kun én gigabyte gratis per måned

Cloudflare selv bedyrer at de verken samler inn, selger eller overfører noe personlig informasjon, IP-adresser eller andre identifikatorer fra forespørslene som sendes fra Edge-nettleseren til Cloudflare.

Den lille haken ved løsningen er at man kun får én gigabyte med data per måned gratis. Det er uvisst om dette vil endre seg senere, eller hvorvidt Microsoft planlegger en betalt versjon med høyere datagrense. Mozilla tilbyr for eksempel i dag en VPN-tjeneste som nettlesertillegg, Mozilla VPN, som koster en slant i måneden.

Microsoft Edge Secure Network er ennå under utvikling og vil trolig bli tilgjengelig for Insider-testere snart, men Microsoft har ikke oppgitt et konkret tidspunkt. Det er også uvisst når funksjonen blir tilgjengelig for alle brukere.

Mer informasjon kan du finne på MIcrosofts støttesider.