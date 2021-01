Microsofts nettleser får nye passordfunksjoner som bruker «banebrytende» krypteringsløsning

Ikke lenge etter at digi.no meldte om nye passordfunksjoner i verdens mest brukte nettleser Chrome, har den nest mest brukte nettleseren nå også fått et knippe viktige nyheter på denne fronten.

På den offisielle Windows-bloggen kan man nemlig lese at Edge omsider har fått på plass en innebygd passordgenerator, noe flere av konkurrentene allerede skilter med.

Ny kryptografisk løsning

På samme måte som i andre nettlesere fungerer passordgeneratoren i Edge ved å automatisk foreslå sterke passord når man oppretter en ny brukerkonto på en nettside, og lagre dette i nettleseren. Passordet lagres også på tvers av enheter.

I tillegg til dette får Edge også en funksjon kalt Password Monitor. Som navnet antyder er dette en funksjon som sjekker om noen av passordene dine har lekket på nettet og er kompromitterte – hvorpå brukeren vil få et varsel om å endre det aktuelle passordet.

Funksjonen vil ifølge Microsoft dukke opp i Edge 88 i løpet av et par ukers tid.

I en dypere beskrivelse forklarer Microsoft at funksjonen benytter seg av det selskapet kaller «banebrytende» kryptografisk forskning til å beskytte brukeren mot innsyn i passord og andre data fra blant andre Microsoft selv, når nettleseren kommuniserer med servere for å sjekke de lekkede passordene.

Løsningen heter «homomorfisk kryptering» – en relativt ny løsning som i korte trekk innebærer å bruke krypterte data uten å først dekryptere dem. For flere tekniske detaljer om hvordan det hele fungerer kan du sjekke ut Microsofts forskningssider.

Bedre håndtering av tillatelser og cookies

Passordovervåkning generelt er imidlertid ikke noe nytt, og noe man også finner i for eksempel Googles nettleser.

Av andre endringer skal Edge nå også gjøre det enklere å håndtere tillatelser ved å la brukeren kontrollere hvilke nettsider man deler lokasjonsdata, kamera- og mikrofontilgang med.

Informasjonskapsler skal man også få bedre kontroll på ved at brukeren gis mulighet til å beholde de mer nødvendige kapslene, og slette tredjepartskapsler man ikke har behov for – i stedet for å måtte slette alle på én gang.

Microsoft lar nå brukere også skru på antisporingsfunksjonen, eller «Strict»-modusen, fra de private InPrivate-vinduene ved å legge til en bryter. Valget lagres da for fremtidig InPrivate-surfing.

Edge er nå på andreplass i markedsandel, men ligger likevel et godt stykke bak markedslederen Chrome og kun så vidt foran Firefox. Ifølge nettstedet Netmarketshare har Edge en markedsandel på 7,75 prosent og er pustet i nakken av Firefox, som har 7,48 prosent. Chrome tar over 69 prosent av markedsandelen.