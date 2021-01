Ny funksjon: Nå kan du enkelt sjekke svake passord i Chrome

Verdens mest brukte nettleser Chrome har, i likhet med de fleste andre nettlesere, allerede mange funksjoner for passordhåndtering på plass. I den nye 88-versjonen av nettleseren har Google imidlertid nå lagt til enda et knippe nyheter, kan man lese på Google sikkerhetsblogg.

Den seneste Chrome-versjonen har fått på plass en ny funksjon som lar deg sjekke og identifisere eventuelle svake passord som du har lagret i nettleseren.

Lar deg kjapt endre til sterkere passord

Den nye funksjonen får man tilgang til ved å klikke på profilen din øverst til høyre i nettleseren og deretter den nøkkelformede passordknappen, eller ved å klikke seg inn manuelt via innstillinger.

Funksjonen gir deg en liste over alle passordene som Google anser som svake, med en egen knapp som kjapt lar deg endre passordet til et som er sterkere.

Svake passord er altså i hovedsak definert som passord som er enkle å gjette seg frem til. Mange av disse kan man for eksempel finne på listene over de mest brukte passordene på nettet.

Mange beholder passord etter advarsler

Den nye listen over svake passord som er lagt til i Chrome ligger sammen med listen over passord som har vært involvert i lekkasjer på nett, en funksjon som Google la til i desember 2019.

Funksjonen vil muligens gjøre det litt enklere for brukere å endre adferdsmønsteret rundt passord. For en tid tilbake publiserte Google en rapport som indikerte at mange brukere beholder passordet sitt selv etter advarsler om at passordet har blitt lekket på nettet.

Det jobbes for øvrig med ulike typer passordfri innlogging, og Microsoft mener sågar 2021 kan bli året da passord dør ut. Dette er imidlertid ikke alle enige i (krever abonnement).