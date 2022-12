Meta har kansellert en stor utvidelse av datasenteret sitt i Danmark.

I Odense er teknologigiganten i gang med å føre opp en tredje serverhall, som fortsatt skal stå klar til bruk neste sommer.

Her skulle de også bygge ytterligere to serverhaller, men disse planene er nå skrinlagt, bekrefter Meta overfor Fyens Stiftstidende.

Utbyggingen som er kansellert, ble signert så sent som i august 2022.

– Kontrakten var verdt 2,4 milliarder danske kroner. Arbeidet på datasenteret som allerede var satt i gang, blir stanset umiddelbart som følge av kanselleringen, opplyser entreprenøren Per Aarsleff A/S i en kunngjøring.

Facebook-eieren skal også være i ferd med å avvikle sitt norgeskontor som ledd i en massiv nedbemanning, der 11.000 ansatte mister jobbene sine.

Satellittbilde av campus ved Odense til venstre, sammenlignet med Metas skisse med utbyggingsplaner som nå ikke blir noe av. Via Datacenter Dynamics. Foto: Meta/Google Maps

Ny type datasenter

Skrotingen av neste byggetrinn i Odense skyldes ikke at Facebook-eieren har noe mindre bruk for serverkraft i tiden som kommer.

– Hver dag bruker milliarder av mennesker våre plattformer til å holde kontakt, og fellesskapene på våre apper fortsetter å vokse. Våre eksisterende datasentre, inkludert det i Odense, vil fremdeles utgjøre ryggraden i vår virksomhet, opplyser selskapet i en uttalelse.

Derimot skal årsaken være at Meta vil bruke flere ressurser på noen uttalt «høyt prioriterte vekstområder», som blant annet kunstig intelligens.

– AI-beregninger i den skala som vi har bruk for, krever en helt annen type datasentre enn de som er bygd for å understøtte våre alminnelige apper og tjenester. Derfor fokuserer vi nå på å bygge en ny generasjon av datasentre, står det videre i Metas uttalelse.

Ser på vannkjøling som framtiden

Endringene skal gjelde globalt. Meta har nærmere et dusin pågående datasenterprosjekter, og flere av dem kan bli påvirket, ifølge nettstedet Datasenter Dynamics.

Hva er årsaken til at campus Odense ikke lar seg tilpasse nye designkrav som selskapet nå prater om? Peter Münster, som er nordisk pressekontakt i Meta, svarer slik på spørsmålet:

– Datasentrene som skal brukes til beregningene som muliggjør kunstig intelligens, må kjøles ned på en annen måte enn i de nåværende datasentrene, og den formen for kjøling kan ikke bygges inn i de nåværende datasentrene, sier Münster til lokalavisa Fyens Stiftstidende.

Alene gir kanskje ikke den uttalelsen mye mening, men dette henger sammen med kunngjøringer Meta gjorde tidligere i høst.

Nærmere bestemt under Open Compute Summit-konferansen, der de introduserte en ny AI-basert maskinvareplattform døpt «Grand Teton», samt oppdateringer og veikart for det åpne referansedesignet Open Rack, inkludert en gradvis omlegging til vannbasert kjøling for AI-infrastruktur.

Metas visjon om metaverset er den klare driveren.

Det legger heller ikke Metas konserndirektør for infrastuktur Alexis Bjorlin skjul på i dette blogginnlegget, som med all tydelighet viser at vannutveksling i datasentre bare vil bli viktigere framover.