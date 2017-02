Mobilsalget i Norge opp av bølgedalen

Stiftelsen Elektronikkbransjen kom i dag med salgstall for bransjen i Norge i 2016. Disse viser blant annet at salget av mobiltelefoner igjen vokser, etter å ha sunket de to foregående årene. I fjor ble det solgt omtrent 2 millioner mobiltelefoner i Norge, hvorav 1,9 millioner var smartmobiler. Dette er 150 000 flere mobiltelefoner og 179 000 flere smartmobiler enn i 2015, noe som viser at andelen solgte mobiltelefoner av den smarte typen fortsatt vokser.

Det er likevel et stykk igjen til toppnoteringene. I 2013 ble det solgt hele 2,16 millioner smartmobiler i Norge, mens totalsalget av mobiltelefoner var på hele 2,5 millioner i 2010.

Oppgangen i antallet solgte enheter det siste året var på åtte prosent, men omsetningsveksten var på 15,8 prosent, noe som betyr at vi i gjennomsnitt også kjøpte dyrere mobiler enn i 2015.

I alt ble de omsatt mobiltelefoner 9 milliarder kroner i 2016. Det gir en gjennomsnittspris på 4500 kroner. I 2015 var gjennomsnittsprisen på 4200 kroner.

Elektronikkbransjen forventer at mobiltelefonsalget vil være på samme nivå i år som i fjor.

– Mobiltelefonen er fortsatt blant nordmenns viktigste eiendeler, og vi velger gjerne flaggskipmodellene fra de ulike produsentene. Det gjør også at utskiftingstakten har sunket, og vi beholder nå telefonen i nesten 33 måneder før vi kjøper ny, sier Marte Ottemo, kommunikasjonssjef i Stiftelsen Elektronikkbransjen, i en pressemelding.

Det er tre måneder lenger tid enn ved forrige undersøkelse.

Nettbrett

Nettsalget er nå tilbake på samme nivå som i 2012, som er det første året Elektronikkbransjen har tatt fra. Da ble det solgt en halv million enheter. Tallene har gått gradvis nedover siden toppåret 2013, da det ble solgt 950 000 nettbrett her i landet. Prognosen for i år er at det nok en gang vil bli solgt en halv million nettbrett i Norge.

Elektronikkbransjen ved Ottemo mener at større mobiltelefoner og bærbare pc-er med avtakbart tastatur i økende grad konkurrerer mot nettbrettene, samtidig som at mange husstander allerede har minst et nettbrett fra før.

Ifølge bransjeforeningens ferske forbrukerundersøkelse, utført av Norstat i januar blant 1002 personer, har 73 prosent av husstandene minst ett nettbrett, mens 9 prosent har minst ett lesebrett.

Smartutstyr

Det er helt klart de rimeligere smartarmbåndene som har vært mest etterspurt av kroppsnære enheter de siste årene, men salget av slike armbånd falt fra 480 000 til 440 000 fra 2015 til 2016, noe Elektronikkbransjen tror at skyldes en viss metning i markedet. Samtidig vokser salget av smartklokker kontinuerlig, og økte fra 240 000 til 320 000 fra 2015 til 2016.

Bransjeforeningen venter at salget av smartarmbånd vil holde seg på samme nivå i år som i fjor, mens salget av smartklokker ventes å nå 420 000.

Videostrømmetjenester

Drøyt halvparten av husstandene abonnerer på minst én strømmetjeneste. Størst er Netflix med 44 prosent, foran TV 2 Sumo med 16 prosent. 14 prosent abonnerer på HBO Nordic, 11 prosent på Viaplay, 2 prosent på CMore Play, mens 4 prosent abonnerer på andre videostrømmetjenester.

Størst vekst har Netflix og HBO Nordic, som begge økte med seks prosentpoeng. De øvrige, navngitte tjenestene økte med ett prosentpoeng hver.

DAB

35 prosent av husholdningene kjøpte DAB-radio i fjor. I tillegg kommer omtrent 140 000 enheter som er levert med nye biler. Omtrent 90 prosent av de nye bilene ble levert med DAB-radio i fjor, noe som gjør at Elektronikkbransjen estimerer at det totale salget av DAB-radioer var på 965 000 i fjor; 30,4 prosent høyere enn i året før.

Adaptersalget er da ikke inkludert, men dette var da heller ikke særlig høyt i fjor. Bare 5 prosent oppga å ha kjøpt DAB-adapter til bilen i fjor, det samme som året før. Andelen som oppga å ha kjøpt DAB-adapter til radio i hjemmet var på 1 prosent, en femdel av andelen i 2015.

Begge tallene ventes å stige betydelig i år. 26 prosent planlegger å kjøpe DAB-adapter til bilen i år, mens 8 prosent opplyser at de vil kjøpe det til hjemmeradioen. Det at deler av FM-nettet slukkes i år, har nok påvirket disse tallene.

VR

Virtuell eller utvidet virkelighet (VR/AR) får mye oppmerksomhet for tiden, men foreløpig er relativt få som har slikt utstyr. Elektronikkbransjen mener at er solgt omtrent 240 000 slike enheter i Norge i fjor. 5 prosent av intervjuobjektene i undersøkelsen opplyser at de har kjøpt eller fått VR-utstyr i 2016. Andelen er fem ganger så høy som i 2015. Men tallene inkluderer også Cardboard-enheter som enkelte steder kan kjøpes for et par tiere.

