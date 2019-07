Mobiltrafikken avslører hvor nordmenn reiser på ferie – dette er topplisten

Sommeren er for lengst i gang, og i den forbindelse er det som kjent mange nordmenn som setter kursen for sørligere breddegrader. Dit tar man gjerne med seg mobilen, noe som igjen kan brukes til å avsløre hvor nordmenn liker å feriere.

Telegiganten Telenor har nå utarbeidet statistikk rundt nordmenns ferievaner basert på roamingtrafikken i utlandet, og publiserte tallene i en fersk pressemelding.

Spania på topp

Blant Telenors kunder er det, kanskje ikke helt uventet, Spania som er favoritten. I dette landet er 22,7 prosent av roamingtrafikken registrert. Hakk i hæl ligger Sverige, som står for 22,3 prosent.

Tredjeplassen går til Storbritannia, som ligger ganske langt bak med 9,4 prosent av den utenlandske datatrafikken for mobilbrukere. Vår andre skandinaviske nabo Danmark inntar fjerdeplassen med en andel på 7,9 prosent, og deretter finner vi Tyskland med 4,9 prosent.

Alle landene på topp ti-listen er EU-land, men ifølge Telenor øker mobilbruken i land utenfor EU også kraftig, uten at det foreligger spesifikke tall på dette.

Telenors topp ti-liste over nordmenns mobilbruk i utlandet. Foto: Telenor

Fri roaming

At mobilbruken blant nordmenn er mest utbredt i Europa er ikke overraskende med tanke på at Norge innførte fri roaming samtidig som EU tilbake i 2017, som innebærer at mobilselskaper ikke kan ta ekstra betalt når du ringer eller bruker mobildata i EU og EØS. I stedet må selskapene ta kostnaden selv.

Allerede i 2017 opplyste Telenor at de hadde opplevd en formidabel vekst i bruken av mobildata utenlands de siste årene. Veksten var på 900 prosent på bare ett år.

I den nye pressemeldingen fra Telenor opplyser selskapet at de har avtale om 4G-roaming med mobiloperatører i en rekke land. Så langt har selskapet avtaler med operatører i til sammen 131 land.

