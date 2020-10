Mozilla frykter utilsiktet skade fra antitrust-rettssaken mot Google

Mozilla Corporation er blant Googles konkurrenter i nettlesermarkedet. Samtidig er selskapets eksistens helt avhengige av inntektene fra søkeavtalen med Google. Mozilla forsøkte i 2014 redusere denne avhengigheten ved i stedet å velge Yahoo som standard søketjeneste i Firefox, men valgte tre år senere å vende tilbake til Google igjen. Kvaliteten på søket var en del av begrunnelsen.

Trolig er det få andre søketjenester som har mulighet til å betale Mozilla flere hundre millioner dollar i året for å være standard søketjeneste i Firefox.

Reduserte inntekter?

Nettopp dette forholdet mellom Google Mozilla har blitt trukket fram som et eksempel på monopolisering i antitrust-søksmålet som det amerikanske justisdepartementet denne uken anla mot Google. Mozilla frykter nå at søksmålet mot Google vil føre til at selskapets inntekter vil bli rammet.

I et blogginnlegg skriver selskapet at små, uavhengige selskaper, som Mozilla selv, blomstrer ved å innovere og tilby brukerne bransjeledende funksjonalitet og tjenester innen områder som søk.

– Det endelige resultatet av en antitrust-sak må ikke forårsake utilsiktet skade på nettopp de organisasjonene – som Mozilla – som er best posisjonert til å fremme konkurransen og beskytte interessene til forbrukerne på weben, skriver Mozilla.

– Må se på helheten

– Utilsiktet skade på mindre innovatører etter håndhevelsestiltak vil være ugunstige for hele systemet, uten noen relevante fordeler for forbrukerne, og det er ikke slik man vil reparere Big Tech. I stedet må tiltakene se på økosystemet i sin helhet, og tillate at tilveksten av konkurranse og valgmuligheter er til fordel for forbrukere, skriver Mozilla.

I blogginnlegget pekes det på at Mozillas opprinnelse er tett knyttet til den forrige store, webrelaterte antitrust-saken i USA, som ble anlagt mot Microsoft av USAs justisdepartement i mai 1998, med anklager om ulovlig utnyttelse av en monopolsituasjon i PC-markedet, blant annet ved ikke gjøre det mulig å avinstallere Internet Explorer. Saken endte til slutt med et forlik i 2001.