Musk snur og sier han likevel vil finansiere Starlink i Ukraina

Fredag sa Musk at SpaceX ikke vil være i stand til å betale for Starlink-tjenesten som siden i vår har sikret internettforbindelse til deler av Ukraina.

– Til helvete med det, tvitrer Musk lørdag og tilføyer:

– Selv om Starlink fortsatt taper penger og andre selskaper får milliarder av skattebetaler-dollar, vil vi bare fortsette å finansiere den ukrainske regjeringen gratis.

Så langt har selskapet donert om lag 20.000 Starlink-enheter til Ukraina. I forrige uke oppga Musk i en Twitter-melding at operasjonen har kostet SpaceX 80 millioner dollar. Selskapet har anslått at prisen kommer til å nærme seg 400 millioner dollar de tolv neste månedene.

Tidligere denne uka ble det kjent at SpaceX har bedt Pentagon om å ta over ansvaret for finansieringen av Starlink i Ukraina.

Satellittnettet Starlink er et underenhet i Elon Musks selskap SpaceX, som har arrangert private reiser til verdensrommet.