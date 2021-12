Musk til Space X-ansatte: – Motorkrise skaper reell risiko for konkurs

I en e-post sendt til SpaceX-ansatte skriver Elon Musk at selskapet kan stå overfor en «genuin risiko for konkurs» hvis selskapet ikke er i stand til å oppnå en Starship-flyhyppighet på én gang annenhver uke neste år.

Musk tar i e-posten opp problemer med selskapets produksjon av Raptor-motorer, som brukes i selskapets Starship-raketter.

«Raptor-produksjonskrisen er mye verre enn den så ut for noen uker siden», skrev Musk.

E-posten ble først omtalt og gjengitt i sin helhet av Space Explored, en del av teknologibloggene 9to5 Network.

39 motorer hver

Starship er den massive raketten Space X utvikler for å skyte opp last og mennesker på oppdrag til månen og Mars. Selskapet tester prototyper på et anlegg i Texas og har fløyet flere korte testflyvninger.

Selskapets neste store skritt i utviklingen av Starship er oppskyting i bane.

Men for å få til orbitaloppskytinger vil rakettprototypene trenge så mange som 39 Raptor-motorer hver, noe som krever en kraftig opptrapping i motorproduksjonen, skriver den amerikanske TV-kanalen CNBC.

«En katastrofe»

«Med mindre du har kritiske familieproblemer eller ikke fysisk kan returnere til Hawthorne, vil vi trenge alle hendene på dekk for å komme oss etter det som, helt ærlig, er en katastrofe», skrev Musk.

Milliardær-gründeren har gjentatte ganger beskrevet produksjonen som den vanskeligste delen av å lage Space X’ enorme rakett. Selskapet har jevnt og trutt bygget opp sitt Starship-produksjons- og testanlegg i Texas, med flere prototyper i arbeid samtidig.

Tidligere i november uttalte Musk at SpaceX forhåpentligvis vil skyte opp den første orbitale Starship-flyvningen – som betyr at den går i bane – i januar eller februar, i påvente av regulatorisk godkjenning fra FAA samt teknisk klargjøring.

Avgjørende for Starlink

Space X har samlet inn milliarder i finansiering de siste årene, både til Starship og til selskapets satellittinternettprosjekt Starlink. Selskapet ble nylig verdsatt til 100 milliarder dollar.

Space X har lansert rundt 1700 Starlink-satellitter i bane så langt. Selskapet har stadig økt Starlinks brukerbase, med mer enn 100 000 brukere i 14 land som betaler for den offentlige betatjenesten til 99 dollar i måneden, skriver CNBC.

Musk poengterte i eposten at den andre versjonen av satellitten bare kan skytes opp effektivt av Starship-rakettene.

Til dags dato har SpaceX skutt opp Starlink-satellitter med sine Falcon 9-raketter, men Musk skriver i e-posten at disse rakettene ikke har massen eller volumet som trengs for å effektivt distribuere de nye satellittene. Dermed er utviklingen av Raptor-motorene også avgjørende for Space X' Starlink-tjeneste.

Space X trapper for tiden opp produksjonen av sine Starlink-antenner til flere millioner enheter per år, sa Musk i e-posten, men de vil være ubrukelige dersom ikke Raptor lykkes.

– Ikke bokstavelig

I en kommentar oppfordrer Space Explored til ikke å ta Musks omtale av konkurs for god fisk.

«Det faktum at Musk legger så mye betydning på rask utvikling av Starship, er faktisk en god indikator på hva som kommer i løpet av de neste månedene», står det i bloggen.

Sett tilbake til det opprinnelige Falcon 1-rakettprosjektet, har Space X historisk sett nådd store milepæler når skjebnen avhenger av det, understreker den.

Til tross for det e-posten sier, vil ikke Space X bokstavelig talt gå under hvis Starship ikke faktisk flyr hver 14. dag innen slutten av neste år, argumenteres det i bloggen.

«Snarere utrykker Elon Musk presset om at tidslinjen er nødvendig for å holde selskapet på sin ambisiøse vei uten å skalere ned operasjoner som ikke er lønnsomme ennå», skriver de.