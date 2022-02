Starlink lanserer premium-tilbud: Så høye hastigheter kan du få

SpaceX' satellittbaserte internettløsning Starlink har allerede kommet langt på vei og gitt solide resultater i tidlige tester. For dem som krever enda heftigere ytelse har SpaceX nå lansert et nytt premium-tilbud, kan man lese på hjemmesiden.

Starlink Premium er, som navnet antyder, en dyrere pakke enn startpakken som er tilbudt hittil, og den skal gi vesentlig høyere ytelse.

Opptil 500 megabit per sekund

Premium-pakken kommer med en større antenne som har mer enn dobbel kapasitet sammenlignet med den vanlige startpakken. I praksis innebærer dette at hastighetene vil ligge på mellom 150-500 megabit per sekund, og en latens på mellom 20-40 millisekunder, ifølge SpaceX.

Til sammenligning lover selskapet en nedhastighet på mellom 100-200 megabit per sekund med den vanlige startpakken, så vi snakker med andre ord om en ganske stor ytelsesøkning med det nye tilbudet.

Utover dette kan SpaceX opplyse at premium-pakken kommer med alt man trenger for oppkobling, inkludert wifi-ruter, kabler og basestasjonen. Ifølge selskapet vil premium-alternativet også gi bedre ytelse under ekstreme værforhold, og i tillegg vil brukerne ha tilgang til prioritert kundestøtte 24 timer i døgnet.

Starlink Premium kan bestilles nå, men leveringene vil ikke starte før i andre kvartal i inneværende år, så det kan med andre ord gå en stund før pakken dukker opp på døra.

Mye dyrere

Ikke uventet jekkes prisen opp en god del hakk om man ønsker seg den ekstra ytelsen. Premium-alternativet koster 500 dollar i måneden, cirka 4500 kroner, som er nøyaktig fem ganger mer enn det vanlige abonnementet.

Det samme gjelder depositumet, altså pengesummen du må ut med bare for å bestille pakken, som også ligger på 500 dollar. For selve maskinvaren i pakken må du videre ut med 2500 dollar, 22.000 kroner, der den vanlige pakken har en prislapp på 500 dollar.

Det blir altså en relativt dyr affære, men så er Premium-alternativet primært rettet mot butikker, kontorer og «superbrukere», i SpaceX' egne ord. Hvem som helst er imidlertid kvalifisert til å bestille produktet.

Akkurat når Starlink Premium blir tilgjengelig på våre breddegrader, er ennå uvisst.

Leveringene av Starlink-pakkene har generelt vært forsinket på grunn av den pågående brikkemangelen , som rammer en rekke industrier. Kunder som tidligere fikk forespeilet levering i 2021, har fått sine leveringstidspunkter forskjøvet til 2022 og i noen tilfeller også 2023.