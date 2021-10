Musk vil tilby brukere 40 ganger så raskt internett på flyreisen som i dag 

Dermed kan det bli duket for en seriøs hastighetsoppgradering på flyvninger over hele verden.

Det satellittbaserte internettselskapet lover lave svartider og en halv gigabit konnektivitet i lufta om flyselskapene kaster seg over tilbudet.

Det bekreftet Elon Musk på Twitter i forrige uke. Det betyr at internett i luften kan bli cirka 40 ganger så raskt nett som leveres i dag, og vi tar utgangspunkt i at internettet på norske flyginger leverer snitthastigheter på 12 megabit per sekund per bruker.

– Vi har ikke vært i dialog med Spacex eller Starlink. Så langt vi kjenner til er det foreløpig bare amerikanske selskaper de leter etter for samarbeid om pilotprosjektet, sier kommunikasjonsdirektør Anita Svanes i Flyr til digi.no.

Ut av betafase?

Hun forteller at selskapet vil ta en vurdering om Starlink skulle bli et aktuelt tilbud for norske flyselskaper. Ifølge henne ligger det nok enda litt frem i tid.

– Det finnes flere ulike alternativer, så vi vil vurdere de ulike operatørene opp mot hverandre. Starlink vil allikevel være spesielt interessant for langdistanseflyginger over Atlanterhavet, sier Svanes.

Starlink er ventet å være ute av betafasen i løpet av oktober. Det vil si at det satellittbaserte internett-konseptet skal være ferdig med testingen. Nøyaktig hva dette i praksis vil si for kundene, er imidlertid ikke klart.

I mai hadde det Musk-eide selskapet 500 000 forhåndsbestillinger av startpakkene. Pakkene gir tilgang til brukerterminaler og oppkoblingsutstyr som er påkrevd for å koble seg opp mot satellittene som går i bane rundt jorden.

Pakkene koster rundt 4000 kroner, og selskapet produserer om lag 5000 slike startpakker i uken.

100.000 startpakker

I august hadde Starlink sendt ut rundt 100 000 startpakker, så det er fortsatt mange som enda venter på å koble seg opp. Selskapet jobber for å øke produksjonen av oppkoblingspakkene slik at flere får tilgang fortløpende.

Som Digi.no meldte i november i fjor, er de første betatesterne meget fornøyd med Starlink-konseptet. Noen brukere dokumenterte blant annet nedhastigheter på rundt 170 megabit per sekund – over spennet på 50 til 150 megabit per sekund om Spacex har oppgitt.

Men siden utsendingen av startpakker foreløpig går i sneglefart, vil også en skikkelig kapasitetstest foreløpig la vente på seg.

Amazon prøver å stoppe planer

Starlink ønsker å skyte opp 30 000 satellitter som skal gi høyhastighetsinternett til store deler av verdens befolkning.

I september meldte Ars Technica at Amazon ba FCC, som regulerer kommunikasjonsteknologiplattformene i USA, om å avstå fra å godkjenne andre generasjon av Spacex' Starlink-system.

Selskapet er også i gang med å bygge et satellittbasert verdensomspennende internett.

Amazon mener planene bryter med lovene FCC er ansvarlig for å håndheve. De argumenterer for standpunktet i et offentlig tilgjengelig dokument på FCCs nettsider.

– Spacex-planene foreslår to forskjellige konfigurasjoner i sitt Gen2-system, hvorav hver ordner satellittene langs veldig ulike baneparametre, skrev Amazon i brevet og fortsatte:

(artikkelen fortsetter under)

Her testes Starlink-utstyret ut i et utkantstrøk – med gode resultater. Foto: imgur.com/a/1H07UqT

Norge i 2022?

– Spacex' nye tilnærming med å bruke to gjensidig ekskluderende konfigurasjoner bryter med både kommisjonens regler og offentlig politikk. Vi oppfordrer derfor kommisjonen til å avvise utvidelsen.

Spacex-sjef Elon Musk, som har for vane å bruke Twitter som selskapets offentlige kommunikasjonskanal, var rask med å respondere på Amazons fremstøt. Milliardæren mente et aldri så lite stikk til nylig avgåtte Amazon-sjef Jeff Bezos var passende:

– Det viser seg at Bezos pensjonerte seg for å begynne en fulltidsjobb med å saksøke Spacex, skrev Musk.

Når alt er klart skal Starlink-nettverket være i stand til å levere båndbredde på én gigabit per sekund til sluttbrukerne. Det fordrer at oppkoblingsutstyret er skikkelig optimalisert i dekningsområdene.

1429 satellitter i bane

Per nå går 1429 satellitter i bane rundt jorda, og 19 land skal ha betadekning i løpet av oktober. Det er ventet at Norge vil kobles på i løpet av 2022. Danmark ble tilknyttet betanettverket i juli.

Starlink–satellittene har en vekt på rundt 260 kilogram stykket, og har et kompakt design.

Fire kraftige «phased array»–antenner sørger for god dekning på jorden. Satellittene har innebygd solcellepanel, egne navigasjonssensorer og fremdriftssystemer som bidrar til presis styring av signalene.

Totalt skal Spacex foreta rundt 20 oppskytninger i 2021. Den forrige var 14. september. Ved full kapasitet kan Falcon-rakettene ta med 60 satellitter som sendes ut i bane rundt jorda.