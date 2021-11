Starlink er ute av beta, det betyr likevel ikke at du kan skaffe deg en enhet

Da Elon Musk i september ble spurt om når Starlinks beta-fase skulle avsluttes, twitret han kort og godt «Next month», og som sagt, så gjort: I forrige uke fjernet Spacex «beta» fra tekstene på Starlink-nettsidene.

Men det betyr ikke nødvendigvis at det nå er fritt frem for å bestille – og motta – din egen Starlink-antenne, også kjent som «Dishy McFlatface». Brikkemangelen fører nemlig til leveringsproblemer også for Spacex.

«Mangel på silisiumbrikker har forsinket produksjonen, noe som har påvirket vår evne til å oppfylle bestillinger. Gå til kontosiden din for å se det siste anslaget for når du kan forvente at bestillingen din blir utført» heter det i FAQ-en på Starlink.com.

Ironisk nok uttalte Elon Musk selv senest i september 2021 at han trodde brikkemangelen ville være kortvarig.

På Starlink-nettsidene er det forresten også oppdatert hva man skal kunne forvente av systemet, fra 50-150 Mbps nedlastingshastighet og 20-40 ms forsinkelse, til henholdsvis 100-200 Mbps og 20 ms.

Samtidig har kunder som har blitt forespeilet levering i slutten av 2021, fått oppdatert sitt tidspunkt til 2022, og i noen tilfeller 2023.

Lover å mangedoble produksjonen

Spacex produserer ifølge PCMag 5000 Starlink-sett i uken, men i begynnelsen av september 2021 var det ennå 600.000 kunder som ventet på å få sin bestilling levert.

Med andre ord vil det med den produksjonshastigheten ta nesten to år og fire måneder bare å ta igjen dagens bestillingssituasjon, langt mindre ta høyde for nye bestillinger som kommer inn i mellomtiden. Dermed er Spacex nødt til å øke produksjonstakten, noe som altså brikkemangelen gjør vanskelig.

Selges med tap

Starlink-enhetene har også vært dyre i produksjon og har hittil vært solgt med tap. De første enhetene kostet visstnok noe rundt 3000 dollar – over 25.000 kroner – å lage, men ble solgt for en sjettedel av det. Etterhvert har Spacex klart å få produksjonskostnaden ned i «bare» 11.000 kroner per stykk, altså noe rundt to og en halv gang hva de selges for.

Spacex har imidlertid lovet at de skal mangedoble produksjonskapasiteten når en ny versjon av enheten er ferdig utviklet. Denne er billigere å produsere, men koster fremdeles mer enn prisen ut til forbruker, så det blir ifølge Bret Johnson i Spacex ikke aktuelt med noen nedgang i pris for kundenes del.

Hvordan Spacex skal mangedoble produksjonen av Starlink-enheter samtidig som det ifølge dem selv er brikkemangelen som fører til forsinkelser, har de ikke gått i detalj på.