Nå blir bedriftsplattformen Microsoft 365 mye sikrere å bruke

Microsoft 365 er navnet på plattformen som bringer sammen Office 365 og Windows 10, og fikk nylig diverse forbedringer som følge av den store våroppdateringen av Windows 10. Nå melder selskapet imidlertid at flere endringer er på vei til Business-utgaven av Microsoft 365.

Microsoft 365 Business, som hovedsakelig er beregnet på IT-administrasjon for små og mellomstore bedrifter, får nå nye oppdateringer som skal heve sikkerhetsnivået til tjenesten betydelig.

Nærmere bestemt er det nettfisking og ondsinnet programvare, to veldig utbredte problemer, som man nå vil til livs for å gjøre bedrifter trygge mot slike typer angrep. Oppdateringene består blant annet i at alle tillegg i meldinger heretter vil bli skannet og analysert med kunstig intelligens-teknologi for å luke ut tilleggene som er potensielt farlige.

Stor bekymring blant bedrifter

I tillegg kommer det på plass automatisk sjekking av lenker i e-poster for å finne ut om de er knyttet til nettfisking, for å forhindre at brukere ender opp på usikre og tvilsomme nettsider.

Beskyttelse av enheter er også en del av de nye sikkerhetsoppdateringene av Microsoft 365 Business. Denne skal forhindre interaksjon mellom enheter man bruker og ondsinnet programvare, inkludert de beryktede utpressingsprogrammene.

Utover dette kommer det også bedre beskyttelse mot lekkasje av sensitive data som bedriften måtte være i besittelse av. Dette vil blant annet bestå i bedre håndtering av sensitive data i e-poster, som for eksempel muligheten til å benytte kryptering for å forhindre at e-poster videresendes, kopiert ellers klippet og limt inn i andre programmer.

Microsoft skriver at de har gjennomført en undersøkelse blant små og mellomstore bedrifter som viser at 71 prosent frykter nettangrep av ulike typer, hvorav frykten for nettfisking og utpressingsvare er blant de mest alvorlige. Flere detaljer om de nye sikkerhetstiltakene finner du hos Microsoft.

Den store våroppdateringen til Windows 10 er nå ute »