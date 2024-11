Open AIs Chat GPT-tjeneste har blitt svært populær på kort tid, og dermed lanseres det selvstendige apper til de ulike plattformene. Mac-folket har allerede fått sin egen Chat GPT-app, og nå har denne fått en viktig oppgradering.

Nettstedene 9to5mac og Techcrunch er blant dem som skriver at Open AI nå har gitt Chat GPT-appen til Mac evnen til å integreres tett med andre tredjepartsapplikasjoner man har installert på maskinen.

Leser innhold fra andre apper

Den nye oppdateringen, som også beskrives på Open AIs hjelpesider, innebærer at brukere kan be Chat GPT-appen om å «lese» innholdet på skjermen i andre applikasjoner.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Mange starter i feil ende når de skal utforske KI

Det er i første omgang kodere/programmerere som skal tilgodeses med den nye egenskapen. Det betyr at integrasjonen fungerer med utviklerverktøy som VS Code, Terminal, iTerm2, og ikke minst Apples eget Xcode-verktøy.

I en video som Open AI publiserte på X på torsdag, demonstrerer en representant for selskapet hvordan Mac-brukere nå simpelthen kan klikke på et ikon i Chat GPT-appen for å få appen til å lese kode i Xcode-verktøyet.

Tidligere har man måttet kopiere koden frem og tilbake mellom Chat GPT og Xcode, men dette er nå altså ikke lenger nødvendig.

Med den nye funksjonen – som er døpt «Work with Apps» – er det nå mulig å skrive en tekstinstruks, for eksempel en ny funksjon i en app man jobber med, direkte i Chat GPT-vinduet. Chat GPT genererer så forslag og kode som overføres til prosjektet.

Forbedrer feilsøkingen

I et annet eksempel bes Chat GPT om å jobbe med Terminal, kommandolinjegrensesnittet, og Chat GPT vil da kunne bevare den fulle konteksten fra både Xcode og Terminal på samme tid. Dette kan for eksempel brukes til å lage såkalte commit-meldinger, altså beskrivelser som følger med endringer man foretar.

Funksjonaliteten gjør også feilsøkingen og -rettingen mer effektiv, bedyrer Open AI i demonstrasjonsvideoen, siden Chat GPT alltid bevarer den fulle konteksten fra de ulike verktøyene samtidig.

De ulike verktøyene som funksjonen er kompatibel med, dukker opp i en liste når man klikker på «Work with Apps»-ikonet i Chat GPT. Brukeren vil kunne se hvilke verktøy man jobber med i egen banner over selve chatvinduet.

Når man sender en melding, vil Chat GPT inkludere innhold fra de ulike applikasjonene i meldingen.

Flere detaljer om hvordan den nye funksjonen fungerer, finner man i beskrivelsen på Open AIs egne nettsider. Den er for ordens skyld foreløpig kun tilgjengelig for Plus- og Team-brukere i en betaversjon.

Chat GPT-appen til Mac ble lansert i sommer, og forrige måned kom omsider også Windows-versjonen av appen.