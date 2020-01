Med Wifi 6E kan trådløse nett bli enda raskere

Den trådløse nettverksteknologien Wifi 6, som egentlig er et varemerke for IEEE-standarden 802.11ax, kom offisielt på markedet i høst med enkelte enheter som støtter frekvensbåndene 2,4 og 5 GHz, altså de samme som eldre Wifi-teknologier støtter.

Men Wifi 6 er egentlig designet for å støtte et langt større spektrum, nærmere bestemt alle de ledige, lisensfrie frekvensbåndene som samlet kalles for ISM (Industrial, Scientific and Medical) i området fra rundt 1 GHz til rundt 6 GHz.

Nå har Wifi Alliance begynt å klargjøre terminologien i forkant av at 6 GHz-båndet skal bli tilgjengelig for trådløse nettverk, noe som er under behandling i flere land, inkludert i Norge.

Wifi 6E

For å skille mellom dagens Wifi 6, som ikke støtter 6 GHz-båndet, og framtidige enheter som støtter 6 GHz-båndet, har Wifi Alliance etablert et nytt varemerke, Wifi 6E. Enheter merket med dette ventes å komme på markedet kort tid etter at 6 GHz-båndet begynner å åpnes. Det er ventet at forbrukerrettede enheter, inkludert smartmobiler og aksesspunkter, vil komme før det mer profesjonelle utstyret.

Ifølge Wifi Alliance ligger USA fremst i løypa når det gjelder å åpne dette båndet, foran land i Europa, Asia og Stillehavsregionen.

Fordeler

Wifi Alliance skriver i en pressemelding at det er flere fordeler med å ta i bruk 6 GHz-båndet. Det åpner for bredere kanaler, høyere datarater og mindre forsinkelse. I tillegg er ikke dette båndet allerede i bruk av eldre Wifi-teknologier og dermed interferens fra disse.

Til sammen skal 6 GHz-båndet åpne for 14 ekstra 80 MHz-kanaler og 7 ekstra 160 MHz-kanaler. Det er spesielt de sistnevnte som er ventet å kunne åpne for bruksområder som hvor dagens Wifi-teknologier ikke helt strekker til. Blant annet nevnes utvidet og virtuell virkelighet, samt 8K-video, både til privat og profesjonell bruk.