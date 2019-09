Nå er den nye Wi-Fi-standarden offisielt lansert

Den neste trådløsstandarden, som har fått navnet Wi-Fi 6, ble først kunngjort i fjor høst, og nå har standarden tatt et nytt stort steg mot å faktisk bli tatt i bruk.

Wi-Fi Alliance melder nemlig på sine hjemmesider at sertifiseringsprogrammet for Wi-Fi 6 nå er tilgjengelig, som med andre ord betyr at standarden er helt ferdig spesifisert.

Støttes av nyere mobiler

Sertifiseringsprogrammet innebærer å sikre at enheter basert på Wi-Fi 6-teknologien tilfredsstiller industristandarden, og disse produktene vil da få den offisielle merkingen slik at det ikke er noen tvil blant brukerne.

Sertifiseringsprogrammet er riktignok ingen betingelse, og som digi.no tidligere rapporterte begynte det å dukke opp en rekke produkter som støtter Wi-Fi 6-standarden allerede i fjor.

Ikke minst har også nyere mobiltelefoner støtte for standarden, for eksempel de nye iPhone 11-modellene og Samsung Galaxy S10 og Note 10. Sistnevnte er den første mobilen med den offisielle Wi-Fi 6-sertifiseringen, ifølge Wi-Fi Alliance.

Foto: Wi-Fi Alliance

Høye hastigheter

Den nye standarden, som også er kjent som 802.11ax, er designet for å operere i de eksisterende 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene, og skal bringe med seg både høyere hastigheter og energieffektivitet i disse båndene. I tillegg skal både rekkevidde og kapasitet økes kraftig.

Eksisterende maskinvare med standarden har støtte for 1,1 Gbit/s på 2,4 GHz-båndet og 4,8 Gbit/s på 5 GHz-båndet. Under en demonstrasjon på CES-messen i fjor ble det oppnådd hastigheter på opptil 11 Gbit/s, som blant andre Ars Technica rapporterte.

I pressemeldingen sin la Wi-Fi Alliance ved en liste over de første produktene som får den offisielle Wi-Fi 6-sertifiseringen, og den er som følger:

Broadcom BCM4375

Broadcom BCM43698

Broadcom BCM43684

Cypress CYW 89650 Auto-Grade Wi-Fi 6 Certified

Intel Wi-Fi 6 (Gig+) AX200

Intel Home Wi-Fi Chipset WAV600 Series

Marvell 88W9064 (4x4) Wi-Fi 6 Dual-Band STA

Marvell 88W9064 (4x4) + 88W9068 (8x8) Wi-Fi 6 Concurrent Dual-Band AP

Qualcomm Networking Pro 1200 Platform

Qualcomm FastConnect 6800 Wi-Fi 6 Mobile Connectivity Subsystem

Ruckus R750 Wi-Fi 6 Access Point

