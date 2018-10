Nå er Google Home lansert i Norge

Det er snart ett og et halvt år siden vi testet Googles smarthøyttaler, Google Home, her på digi.no. Men høyttaleren har ikke vært tilgjengelig i Norge – og om du har fått tak i den i utlandet, har du måttet prate engelsk til den.

I dag er omsider Google Home og Google Home Mini lansert også i Norge – med den samme norske taleassistenten som Google lanserte til mobiltelefon for noen uker siden.

Google Home Mini. Foto: Google

Google opplyser i en pressemelding at høyttalerne vil komme i butikk fra den 24. oktober, men at de kan forhåndsbestilles allerede i dag.

De to versjonene av høyttaleren har samme funksjonalitet, men Home Mini er som det fremgår av navnet mye mindre – og også billigere. Home Mini ligner litt på Amazon Echo Dot, men har i motsetning til sistnevnte ikke mulighet for tilkobling til ekstern høyttaler.

Høyttalerne fungerer ved at man sier «hey Google» eller «OK Google», og så kan man be den om å utføre ulike oppgaver – som å fortelle deg hvordan været blir, om du har avtaler i kalenderen din, søke etter og lese opp informasjon fra nettet, sette alarmer, og så videre.

Du kan også få den til å spille musikk, og om du har en Google Chromecast tilkoblet TV-en så kan du be Home-høyttaleren om å spille av videoer fra for eksempel Youtube og vise dem på TV-en. For eksempel «OK Google, vis videoer av søte kattunger på TV-en». Til musikk vil vi imidlertid tro at man bør velge den store Home-varianten hvis man vil ha noenlunde god lydkvalitet.

Det er ellers mulig å bruke høyttaleren til å styre smarte enheter i hjemmet ved hjelp av stemmen, for eksempel lyspærer, kameraer eller smarte ringeklokker. En rekke norske selskaper har også laget egne integrasjoner mot Google Assistent, slik at du for eksempel kan få vite hvor nærmeste bysykkel er, eller få NRK eller VG til å lese opp de siste nyhetene for deg.

Prisen på Google Home vil ligge på 1499 kroner, mens Home Mini vil koste 599 kroner.

Få også med deg vår test av konkurrenten Amazon Echo – som riktignok ikke er tilgjengelig i Norge ennå.