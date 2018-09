TEST: Google Assistant på norsk

Google uttalte tidligere i år at deres taleassistent Google Assistant i løpet av året vil bli tilgjengelig for 95 prosent av alle egnede Android-telefoner, og antallet støttede språk øke fra 8 til 30.

Lanseringen i Norge har imidlertid latt vente på seg, og to ganger har vi fått beskjed at at den har blitt utsatt. Men tirsdag morgen den 11. september ble Google Assistent – som den heter på norsk – endelig lansert i norsk språkdrakt.

Kommunikasjonssjef Helle Skjervold i Google Norge forteller til digi.no at det ikke bare er det at assistenten snakker norsk som er nytt. Mye av årsaken til at det har tatt tid å få ferdig en norsk utgave kommer av at assistenten må støtte og forstå en rekke ulike norske dialekter, samtidig som assistenten også må være tilpasset hvordan vi her i Norge tenker og snakker. Alle land har sine «kulturelle koder», og dermed vil man uttrykke seg på ulike måter.

– De fleste vil for eksempel si «når åpner polet», og ikke «når åpner Vinmonopolet AS», forklarer Skjervold.

Hver bruker har sin egen assistent

Hun forteller videre at de har jobbet mye med å få assistenten til å forstå hvordan vi snakker naturlig med andre mennesker. I motsetning til hva Apple har gjort med sin Siri-assistent, har Google valgt å ikke gi assistenten noe navn.

– Vi vil ikke at det skal være én bestemt person. Det er mange assistenter – hver bruker skal jo ha sin egen, personlige assistent.

Hvis du lurer på hva du kan spørre assistenten om, så får du mange tips inne i appen.

Det gir for såvidt mening, for Google Assistent lærer seg å kjenne deg og dine vaner, og vil bli «smartere» jo mer du bruker den – og jo mer du bruker øvrige Google-tjenester. Det gjelder i hvert fall såfremt du ikke har skrudd av for mye av den sporingen Google gjør. Google Assistant vil for eksempel kunne forbedre forslagene sine basert på aktivitet i Google-apper, som Google Maps eller Google Calendar.

Assistenten aktiveres ved å holde inne hjem-knappen, eller ved å si "OK, Google".

Du kan for eksempel spørre «Når er jeg hjemme hvis jeg reiser med toget nå?», og appen vil automatisk vise et kartutsnitt med reiserute og togtider – og ta hensyn til eventuelle forsinkelser på veien.

Google Assistent forsto for det aller meste godt hva vi spurte den om, bortsett fra i enkelte tilfeller hvor det var mye bakgrunnsstøy. Assistenten svarer på god norsk, men du hører at det er en datagenerert stemme.

Kan kontrollere funksjoner på telefonen

Google Assistent er lansert til både Android og iOS, men det er på Android du får den beste opplevelsen – ettersom du da bruker en rekke Google-apper som assistenten kan bruke eller lære av. Du har likevel mange av de samme mulighetene på iOS, og hvis du bruker mange av Googles iPhone-apper – som Google Maps, Google Photos, og så videre vil Google-assistenten også lære av hvordan du bruker disse.

Vi har testet Android-versjonen av appen, og vårt førsteinntrykk er at den på mange områder virker mer avansert enn Apples Siri – og ikke minst gir deg flere nyttige råd. Noe av årsaken er nok at Google – på godt og vondt – vet mer om deg. Bruker du Google Maps har du kanskje lagt inn hvor du bor og hvor du jobber, eller appen har automatisk funnet ut om reisevanene dine.

Det at appen er tett integrert med Android betyr blant annet at du kan få den til å kontrollere funksjoner på telefonen. Du kan for eksempel be den om å ringe en av kontaktene dine eller sende en SMS.

Google Assistent kan gi deg mye informasjon relatert til reiser, som for eksempel flytider, reisetid mellom hjem og jobb. Den kan også fortelle deg åpningstidene til butikker og restauranter, eller gi deg værmeldingen.

Du kan også få assistenten til å legge inn påminnelser og avtaler i kalenderen. Har du bestilt en flyreise og fått bekreftelse til Gmail, vil antagelig Google også ha oversikt over når flyet ditt går. Undertegnede planlegger for eksempel en svipptur til København, og da jeg spurte «Når går flyet mitt til København» dukket flyreservasjonen min opp – med tidspunkter for avreise og ankomst, samt hvilken terminal og utgang flyet skal gå fra.

Vis en film på TV-en eller alle bilder av katten

Hvis du bruker Google Foto kan du be assistenten om å finne igjen bilder av en bestemt person, fra et bestemt sted eller av bestemte ting. Google Foto har nemlig ganske god ansiktsgjenkjenning og bildegjenkjenning, og bruker du det til å kategorisere bilder basert på person kan du for eksempel si til Google Assistent: «Vis meg bilder av Anita». Har du en person med dette navnet i bildearkivet ditt, vil assistenten finne frem til disse. Du kan også si for eksempel «vis meg bilder fra Stockholm», så vil den finne alle bildene du har tatt i Stockholm.

Denne funksjonen er såpass intelligent at du faktisk kan si ting som «Vis bilder av katter i Stockholm på Google foto», så får du opp alle bilder du har i Google Foto som forestiller katter, og der bildet er tatt i Stockholm.

Har du en Chromecast hjemme kan du be assistenten om å spille av en video på TV-en. For eksempel «spill videoer av søte kattunger på tv-en». Assistenten kan spille av innhold fra ulike tjenester som Youtube, Netflix, Spotify, Google Play Musikk og mye annet.

Google Assistent er for øvrig laget slik at den kan forstå oppfølgingsspørsmål. Spør du om hvordan været blir, får du værmeldingen for i dag. Da kan du følge opp med å spørre «hva med i morgen?» Når du har bedt den om å spille musikk eller vise en film på TV-en din, kan du følge opp med å be assistenten om å skru opp eller ned lydvolumet, og den skjønner at forespørselen er relatert til det forrige spørsmålet ditt.

Virksomheter kan lage egne integrasjoner mot Google-assistenten

I likhet med konkurrenten Amazon Alexa har Google lagt til rette for at tredjeparts selskaper kan lage sine egne integrasjoner mot Google Assistent. Google kaller dette for «Actions».

Her i Norge har Google allerede fra lanseringsdagen fått med i overkant av ti selskaper som har laget sine egne løsninger. Måten dette fungerer på er at du for eksempel kan be Google Assistent om å få snakke med DNB, NRK, Oslo Bysykler, VG eller noen av de andre som er med. Fra da av er det for eksempel NRK eller DNB som tar over styringen, og som har kontroll på hva du kan spørre Google Assistant om.

Du kan for eksempel si til Google Assistant: «La meg snakke med NRK». Da svarer Google-assistenten «Greit. Kontakter NRK», en NRK-logo dukker opp – og du får en liten intro som forteller deg hva NRK kan gjøre for deg. Du kan da snakke med NRK som du snakker med Google-assistenten, for eksempel si «spill P3», «gi meg de siste nyhetene», og så videre.

Flere tredjeparts selskaper har laget egne integrasjoner mot Google-assistenten. Du kan for eksempel få NRK til å spille en av radiokanalene sine eller lese opp de siste nyhetene. Assistenten er også integrert med andre apper, som Google Foto – og kan finne igjen bilder av personer, ting eller steder du har i Google Foto.

Du kan også si til Google-assistenten for eksempel «Gi meg NRK og spill P3» i én setning. Sier du imidlertid bare «spill P3» uten å gå til NRK først eller indikere at det er dit du vil, vil assistenten forsøke å spille P3 via radio-appen TuneIn. Og da vi prøvde å si «Spill P3 på NRK» fikk vi bare opp Google-lenker til ulike P3-programmer. Etter vår mening burde Google Assistent ha skjønt at vi mente det samme som «Gi meg NRK og spill P3». Men du lærer deg etter hvert hvordan du bør formulere deg for å få det resultatet du ønsker.

Meny har laget en handlelisteapp som lar deg lese inn ting du skal huske å kjøpe i butikken. Så kan Google-assistenten, via Meny, lese opp dette for deg når du har kommet i butikken. Oslo Bysykkel har også en kjekk integrasjon, hvor du kan be om å få vite hvor det er ledige bysykler eller hvor nærmeste stativ for å sette fra deg sykkelen befinner seg.

Hva med Google Assistent på andre enheter – og i bilen?

I første omgang er det som nevnt på mobiltelefonen at Assistent blir tilgjengelig i Norge. Den engelske assistenten finnes imidlertid til en rekke ulike andre enheter, som Googles egen smarthøyttaler Google Home, samt til blant andre Harman/Kardon og Sony – og etter hvert også Sonos.

Google Home lar vente på seg her i Norge, men Google lover at den ikke bør være altfor langt unna. Bilde: Kurt Lekanger

Helle Skjervold i Google forteller imidlertid til digi.no at det ikke er slik at assistenten automatisk dukker opp på norsk på andre enheter selv om den nå er kommet til mobil. Assistenten er nemlig ikke helt lik på tvers av ulike enheter, og må integreres på ulike måter av produsenten.

Skjervold forteller imidlertid at det ikke bør ta altfor lang tid før Googles egen høyttaler Google Home kommer til Norge, med støtte for norsk assistent – men hun vil ikke si noe om tidsperspektiv annet enn «snart».

Mange venter også på at Googles bilassistent, Android Auto, skal komme til Norge. Denne har også latt vente på seg, og konkurrenten Apple Car Play har vært på plass i mange biler lenge. Det at norsk taleassistent nå er tilgjengelig øker imidlertid sannsynligheten for at også Android Auto snart vil finne veien inn i norske biler. Men heller ikke her kan Google love noen dato.

Vi har testet Google Home-høyttaleren med engelsk språk – den kan du lese om her.