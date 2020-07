Nå er hele Github lagret på Svalbard

Github-dataene har blitt lagret som en slags QR-koder på film. Foto: Github

Den 2. februar 2020 ble det laget et øyeblikksbilde av alt innholdet i Github. I månedene som fulgte ble disse 21 terabytene med data kodet og lagret på 186 filmruller av Piql i Drammen.

Har lagres filmrullene med Github-dataene for ettertiden, sammen med annen bevaringsverdig informasjon. Foto: Github

Deretter ble filmrullene pakket i kasser og fraktet i buken på et passasjerfly til Svalbard. Der ble filmrullene den 8. juli lagret i Arctic World Archive, som ligger i en nedlagt kullgruve på Svalbard.

Målet er at dataene skal kunne bevares i minst tusen år framover.

Tusen år gammel kildekode

Om dagens kildekode kan være interessant i år 3020, er selvfølgelig ukjent. Men da Github i fjor høst kunngjorde disse planene, ble det fortalt en historie om at gammel og nærmest glemt kunnskap kan være avgjørende når man på nytt skal forsøke å løse et lignende problem.

Det konkrete tilfellet dreide seg om å konstruere kuppelen på en katedral på 1300. Noe tilsvarende var ikke blitt gjort siden romertiden.

Så om noen for eksempel har behov for å kjøre et Python-program om tusen år, eller å finne ut hvorfor Python var så populært i 2020, så kan de ta en titt i arkivet på Svalbard og få tak i kildekoden til språket.

Digi.no har skrevet mer om lagringsteknologien til Piql i denne saken (for abonnenter).