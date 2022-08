Nå er også Microsoft blokkert hos DuckDuckGo

Tidligere i år avslørte en sikkerhetsforsker at DuckDuckGo sin nettleser på Android og iOS ikke blokkerte sporing fra Microsoft. DuckDuckGo-grunnlegger og sjef, Gabriel Weinberg, var da raskt ute og skyldte på en avtale selskapet har med Microsoft.

Etter mye klager blant annet på reddit skal selskapet nå begynne å inkludere blokkering av Microsoft-skript i sine nettlesere på iOS og Android, samt nettleser-utvidelsene til DuckDuckGo i Chrome, Fireox, Safari, Edge og Opera i løpet av de neste ukene. Beta-applikasjonene skal også blokkere skript fra Microsoft, men det kommer ikke før de neste månedene, det skriver Weinberg i en bloggpost.

I samme bloggpost forklarer han også at de hadde begrensninger på hvordan de kunne blokkere Microsoft-skript som følge av en avtale med selskapet fordi de bruker Bing som kilde til søkeresultatene sine. Dette har de nå klart å få ut av avtalen. Samtidig opplyser de at de ikke har eller har hatt noe liknende avtale med noe annet selskap.

Anonyme annonser

Weinberg er tydelig i sin bloggpost at de ikke deler noe informasjon med Microsoft. Han forklarer i detalj hva de gjør med selskapet. I tillegg til på bruke Bing som kilde til søk, har de også reklameavtale med Microsoft. Microsoft har en avtale om at de ikke skal drive profilering på brukere av DuckDuckGo. I bloggen skriver Weinberg:

– Når du trykker på en reklamelenke fra Microsoft som dukker opp på DuckDuckGo, assosierer Microsoft Advertising ikke ditt klikk med en brukerprofil. Den lagrer eller deler heller ikke informasjonen for annet bruk.

Likevel blokkerer ikke blokkeringsverktøyet til DuckDuckGo skript linket til bat.bing.com. Dette er et skript som blir brukt for å måle klikk, og annonsøren vil ikke se noe mer data enn at det er x antall interaksjoner med en bruker fra DuckDuckGo. Det deles med andre ord kun antall klikk fra annonser fra søkemotoren. Selskapet jobber nå med en alternativ måte å dele denne informasjonen til annonsør-kunder slik at de ikke må være avhengige av å stole på Microsoft sin løsning. Det er også mulig for DuckDuckGo brukere å blokkere bat.bing.com-skriptet hvis de ønsker det i DuckDuckGo sine innstillinger.